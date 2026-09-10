Cybersecurity, la finestra per fermare gli attacchi si riduce a poche ore

Il Threat Hunting Report 2026 di CrowdStrike illustra la nuova evoluzione dell’abuso dei sistemi e dei flussi di autenticazione considerati affidabili.

Gli avversari prendono di mira utenti e strumenti affidabili tra sistemi di identità, ambienti cloud, applicazioni SaaS, servizi AI, software supply chain e workflow degli sviluppatori per mimetizzarsi tra le legittime attività aziendali e raggiungere asset critici prima che i difensori possano rilevarli.

L’intelligence raccolta sul campo nel report di quest’anno evidenzia:

Una singola campagna di LLMJacking ha generato quasi 200.000 richieste API in soli due minuti, causando un impatto finanziario e operativo su larga scala.

Le intrusioni tramite vishing nel primo semestre del 2026 sono raddoppiate rispetto al secondo semestre del 2025

Gli attori di eCrime CORDIAL SPIDER e SNARKY SPIDER hanno utilizzato il vishing per esfiltrare dati da applicazioni SaaS e compromettere account di Single Sign-On (SSO); in un caso specifico, SNARKY SPIDER è passato dalla compromissione dell’account al furto di dati in meno di cinque minuti.

I tentativi mensili di device code phishing sono aumentati di 15 volte negli ultimi sei mesi.

L’AI si evolve come strumento e obiettivo degli avversari

Gli stessi strumenti di AI che guidano la crescita delle aziende moderne stanno creando superfici di attacco non adeguatamente protette e gli attori delle minacce ne approfittano. I sistemi di AI sono diventati un obiettivo per gli avversari che cercano di sottrarre informazioni riservate, abusare dell’accesso ai modelli di AI e appropriarsi di risorse di calcolo.

FAMOUS CHOLLIMA, gruppo riconducibile alla Corea del Nord (DPRK), è tra gli attori che guidano questo trend. Questo avversario ha utilizzato come arma ambienti affidabili incentrati sull’AI per compromettere aziende del settore, criptovalute e blockchain. La sua campagna ha rappresentato uno degli esempi più sofisticati della tecnica di accesso iniziale MITRE ATLAS AI Supply Chain Compromise (AML.T0010).

L’adozione diffusa dell’AI sta aumentando il volume di segnali all’interno degli ambienti dei clienti che i threat hunter devono valutare. Le segnalazioni di rilevamento attivate da AI agent mostrano ora un volume 2,5 volte superiore rispetto a quelle generate dagli analisti, come rilevato da CrowdStrike OverWatch. Questo incremento rende più difficile per i difensori distinguere le attività malevole dal comportamento previsto e guidato dall’AI.

Le finestre temporali per lo sfruttamento delle vulnerabilità si riducono a poche ore

Gli avversari stanno accelerando lo sfruttamento delle vulnerabilità, mettendo sotto pressione i cicli di applicazione delle patch.

Da gennaio a giugno 2026, l’88% dei tentativi di sfruttamento di vulnerabilità con un proof-of-concept (PoC) pubblica osservati da CrowdStrike si è verificato entro 48 ore dalla pubblicazione del PoC stesso.

Gli avversari riconducibili alla Cina hanno agito ancora più rapidamente: VAULT PANDA e GENESIS PANDA hanno lanciato attacchi mirati entro 24 ore dalla divulgazione pubblica di una vulnerabilità critica in un’applicazione web. A seguito della divulgazione della vulnerabilità React2Shell, CrowdStrike OverWatch ha risposto a oltre 800 segnalazioni di ricerca su più di 80 vittime in soli quattro giorni.

Anche l’avversario riconducibile alla Bielorussia UMBRAL BISON ha agito con estrema rapidità, come dimostrato dallo sfruttamento della vulnerabilità LPE su Linux CVE-2026-31431 ad aprile 2026. Il 29 aprile la vulnerabilità è stata resa pubblica e un ricercatore del settore ne ha pubblicato l’exploit PoC e i dettagli tecnici. Il giorno seguente, CrowdStrike OverWatch ha rilevato una diffusione capillare dell’exploit, con circa il 94% degli eventi nelle prime 24 ore legato a comportamenti di test basati sul codice PoC pubblico. Le attività riconducibili al gruppo bielorusso sono state individuate in poco più di 20 ore dalla divulgazione pubblica.

CrowdStrike prevede che le tempistiche di sfruttamento continueranno a ridursi. Sebbene questo modello sia precedente all’emergere dei modelli di frontier AI, l’implementazione di questi sistemi è destinata a comprimere ulteriormente le finestre temporali di sfruttamento delle vulnerabilità, accelerando la ricerca delle vulnerabilità stesse e lo sviluppo di exploit. Ciò potrebbe, a sua volta, aumentare la pressione sui difensori che già faticano a stare al passo.

Gli attacchi alla software supply chain si evolvono

Gli avversari stanno sfruttando i flussi di autenticazione e le relazioni di fiducia nell’ecosistema degli sviluppatori con l’accelerazione dell’adozione di dipendenze open source.

Si stanno spostando all’interno delle pipeline CI/CD, nei container registry, nei registri di pacchetti e nelle estensioni degli ambienti di sviluppo integrati (IDE), dove una singola dipendenza compromessa o un componente affidabile possono diffondersi rapidamente negli ambienti a valle.

Nell’ultimo anno, gli avversari STARDUST CHOLLIMA (riconducibile alla Corea del Nord) e ALTERED SPIDER hanno condotto alcuni degli attacchi alla software supply chain con il maggiore impatto, dimostrando come sia gli attori statali che quelli mossi da motivazioni finanziarie stiano prendendo di mira questa superficie di attacco. ALTERED SPIDER, ad esempio, ha compromesso oltre 300 dipendenze software in un solo giorno, sottratto credenziali e si è spostato verso ambienti cloud.

A marzo 2026, STARDUST CHOLLIMA ha utilizzato credenziali di manutentori sottratte per compromettere il pacchetto Node Package Manager (npm) Axios e distribuire varianti specifiche per piattaforma del proprio malware ZshBucket. A giugno 2026, lo stesso avversario ha iniettato un pacchetto npm malevolo come dipendenza all’interno di almeno 131 pacchetti del framework AI Mastra, dimostrando come i blocchi costitutivi dell’AI considerati affidabili stiano diventando obiettivi della supply chain.

L’ecosistema dei pacchetti npm, citato nello scenario precedente, rappresenta il vettore primario per gli attacchi alla supply chain: nel primo semestre del 2026, l’87% delle minacce individuate nei registri software ha riguardato pacchetti npm. Ciò conferma la preferenza degli avversari per la scalabilità di JavaScript, le sue catene di dipendenze e gli script di installazione automatica per diffondere i rischi a valle.