Per decenni, le aziende hanno cercato di migliorare il modo in cui lavorano: cicli operativi più rapidi, meno errori, costi ridotti, maggiore efficienza e controllo.
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UiPath Cartographer: la “mappa del lavoro” che porta l’AI nei processi aziendali
Con Cartographer, il processo di rilevazione e documentazione della conoscenza aziendale viene trasformato in un registro vivo, dinamico e governato. La piattaforma crea una “map of work” per capire come il lavoro viene svolto realmente, facendo emergere eccezioni, regole non scritte e differenze rispetto alle procedure formali
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