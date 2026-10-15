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UiPath Cartographer: la “mappa del lavoro” che porta l’AI nei processi aziendali

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Con Cartographer, il processo di rilevazione e documentazione della conoscenza aziendale viene trasformato in un registro vivo, dinamico e governato. La piattaforma crea una “map of work” per capire come il lavoro viene svolto realmente, facendo emergere eccezioni, regole non scritte e differenze rispetto alle procedure formali

Pubblicato il 15 ott 2026
Davide Marchetti, UiPath Country Manager Italy
Davide Marchetti, Country manager Italia e Regional Vice president di UiPath
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Per decenni, le aziende hanno cercato di migliorare il modo in cui lavorano: cicli operativi più rapidi, meno errori, costi ridotti, maggiore efficienza e controllo.

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Stefano Casini

Giornalista specializzato nei settori dell’Economia, imprese, tecnologie e innovazione. In oltre 20 anni di attività, ho lavorato per Panorama Economy, Il Mondo, Gruppo Mediolanum, Università Iulm. Mi piacciono i progetti innovativi, il teatro e la cucina come una volta.

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