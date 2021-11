Red Bull Racing Paddock: ecco come funziona il programma dedicato ai tifosi | ZeroUno

Red Bull Racing Paddock è l’innovativo programma di fidelizzazione sviluppato da Red Bull Racing Honda e Oracle, nel quadro della partnership siglata alcuni mesi fa.

Il tempo, il denaro, l’energia, la passione che i fan dedicano al loro team F1 del cuore sono investimenti importanti, che meritano il giusto riconoscimento anche per il loro valore in termini di business; per questo è necessario creare un programma interattivo e coinvolgente per le persone, nel mondo reale e virtuale, in modo continuativo, non solo nel pieno della stagione di gara.

In questo senso il programma di fidelizzazione Red Bull Racing Paddock, che è il primo frutto della collaborazione tra Oracle e il team quattro volte campione del mondo, offre un’esperienza unica per i tifosi di tutto il mondo.

Il Paddock propone un percorso personalizzato, che porta al centro dell’azione di gara, per far sentire i fan davvero parte della squadra. Grazie alla soluzione Oracle CrowdTwist Loyalty and Engagement, il programma riconosce premi per le interazioni dal vivo e virtuali. Per esempio, se una persona crea un suo profilo, o legge i profili dei piloti sul sito Red Bull Racing Honda, guadagna punti; ne ottiene ancora di più ogni volta che guarda gli highlight delle gare, partecipa a quiz o “cacce al tesoro” per trovare codici promozionali, coinvolge amici nel programma. Accumulando punti si passa a nuovi livelli: da Red Bull Racing Honda “Driver” si può diventare Red Bull Racing Honda “Legend” e riscattare il gruzzolo per ottenere merchandising speciale, contenuti digitali da scaricare, oggetti autografati, esperienze VIP e molto altro.

Red Bull Racking Paddock ha generato sin da subito molto coinvolgimento, con un aumento delle registrazioni e apprezzamenti espressi dagli appassionati di tutto il mondo.