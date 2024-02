Nel mondo digitalizzato, il business non ammette interruzioni e qualsiasi azienda insegue l’obiettivo “always-on” come priorità. Euroverde Società Agricola, azienda familiare con oltre 60 anni di esperienza nel settore orticolo, non fa eccezioni. Così ha sviluppato insieme a Lantech Longwave un progetto per la continuità operativa dell’infrastruttura IT aziendale, adottando un sistema di disaster recovery e un servizio di management 24/7.

Un’architettura dei dati resiliente

Trattando una materia prima con un brevissimo ciclo di vita e ad alto rischio degrado (gli ortaggi), Euroverde aveva la necessità di ridurre al massimo i tempi di downtime ed evitare il più possibile l’interruzione dei servizi IT a supporto della produzione.

“Così – racconta Aldo Valenti, IT Manager di Euroverde – ci siamo rivolti a Lantech Longwave decidendo di implementare un sistema di replica del nostro data center al fine di soddisfare gli obiettivi di continuità operativa e sicurezza del dato”.

Il progetto ha visto innanzitutto la realizzazione di una nuova sala CED con infrastruttura server SAN, in aggiunta al nucleo originario.

“Con il progetto – spiega Roberto Petruzzi, Vertical Manager Mid-Market di Lantech Longwave – abbiamo potuto creare un’architettura resiliente dei dati, sfruttando le due strutture connesse da una rete in fibra ottica 10Gb”.

Come funziona il sistema di disaster recovery

Le sale sono state definite Produzione e Disaster Recovery. La nuova struttura assume il ruolo principale, gestendo l’intero workload; la sala originale invece funge da replica e resta in stand-by. In caso di fermo totale della sala primaria, l’azienda potrà pianificare il ripristino dei sistemi dall’infrastruttura secondaria.

“Nella sala primaria – prosegue Petruzzi – è stato installato un cluster Vmware basato su tecnologia Server DELL R640, collegato alla soluzione Pure Storage All Full Flash, che garantisce performance, scalabilità, protezione del dato e funzioni anti-ransomware. Insieme alla soluzione, abbiamo proposto al cliente l’attivazione dei servizi LION® Pro, erogati dai professionisti del nostro Network Operations Center. Così garantiamo il monitoraggio remoto proattivo e le attività di incident management in modalità 24/7 sull’intera infrastruttura data center”.

In viaggio verso la trasformazione digitale

La soluzione realizzata è servita a Euroverde per raggiungere traguardi significativi. “Grazie all’implementazione del progetto – interviene Valenti – abbiamo ottenuto vantaggi in termini di sicurezza e continuità, ma anche di prestazioni. L’unità LION® ci fornisce un’assistenza continuativa, garantendo un controllo proattivo dell’infrastruttura di rete, l’ottimizzazione ciclica e continua delle performance e una gestione manutentiva puntuale”.

Se Valenti dichiara di avere raggiunto gli obiettivi prefissati di continuità operativa, i progetti tecnologici di Euroverde sono ancora ambiziosi. “Tuttora – dichiara l’IT Manager – gli step sono in fase di svolgimento. Infatti abbiamo appena rilasciato la soluzione per la sicurezza proattiva del dato con Cynet. Inoltre, visto il tema che affrontiamo tutti i giorni in azienda, ovvero la trasformazione di prodotti freschissimi, i prossimi sviluppi saranno orientati all’ambito della fabbrica, principalmente in ottica Internet of Things e Industria 4.0”.

Ad accompagnare Euroverde nel percorso di digitalizzazione, ci sarà Lantech Longwave. “Grazie alla presenza di professionisti trasversali – conclude Petruzzi – siamo in grado di supportare le future necessità tecnologiche del cliente, configurandoci come un digital advisor a 360 gradi nel percorso di trasformazione”.