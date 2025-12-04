HiSolution accelera la fusione con ICT Plus e rafforza il modello dei servizi gestiti

Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

La complementarità tra i team e la convergenza di visione portano alla nascita di un’unica struttura focalizzata su consulenza, progettazione e gestione integrata delle infrastrutture ICT

Pubblicato il 4 dic 2025
Luca Coturri, CEO di HISolution
Luca Coturri, CEO di HISolution

HiSolution ha annunciato il completamento della fusione con ICT Plus, anticipando un percorso inizialmente previsto entro il 2027. L’unificazione dà vita a un’unica realtà in grado di presidiare l’intero ecosistema ICT, grazie alla combinazione di competenze telco, security, networking e infrastrutture.

Secondo l’azienda, la scelta di accelerare i tempi è il risultato delle sinergie emerse negli ultimi mesi e della forte complementarità tra i due team, accomunati da una visione strategica e da valori professionali condivisi.

Competenze complementari per una copertura end-to-end

ICT Plus opera storicamente con sedi a Livorno e Perugia, con un team di circa 10 professionisti specializzati in infrastrutture IT, server & storage, virtualizzazione, iperconvergenza e networking avanzato. La sua vocazione è quella di un system integrator tradizionale, focalizzato sulla progettazione, installazione e gestione di architetture complesse.

HiSolution, dal canto suo, è caratterizzata da una radice telco e UCC, competenze consolidate in sicurezza e networking, un NOC operativo H24 a supporto dei servizi gestiti e la capacità di sviluppare software proprietario, come la piattaforma HiCompliance dedicata alla gestione del rischio cyber. Le due realtà risultano quindi naturalmente complementari:

  • ICT Plus con un’elevata verticalità tecnica e competenze infrastrutturali profonde;
  • HiSolution con un modello orientato alla consulenza, ai servizi ricorrenti e all’integrazione di soluzioni.

Un centro di competenza a 360°

La fusione tra HiSolution e ICT Plus dà vita a una struttura unica, progettata per accompagnare le aziende in tutte le fasi del ciclo di vita dell’ICT: dalla consulenza iniziale alla progettazione delle architetture, fino alla gestione quotidiana delle infrastrutture.

Al centro del nuovo modello c’è una visione condivisa: superare la tradizionale distinzione fra telco, IT e security e offrire alle imprese un ecosistema in cui queste componenti lavorano in modo coordinato. Si tratta di proporre un approccio più coerente e sostenibile nel tempo, in cui i servizi gestiti, la consulenza e le competenze infrastrutturali convivono all’interno di un’unica organizzazione.

La nuova realtà mette a fattor comune le competenze dei due gruppi e consolida un portafoglio completo di servizi gestiti, supportato dal NOC, oltre 20 certificazioni tecnologiche e un’esperienza maturata su più di 400 clienti. A questo si affianca la capacità di integrare soluzioni software proprietarie e tecnologie di terze parti, restituendo ai clienti una visione completa del proprio rischio cyber e dello stato delle infrastrutture. Il risultato è un centro di competenza a 360°, in grado di garantire alle imprese continuità operativa, sicurezza e un unico interlocutore per la gestione di tutte le componenti ICT.

«Quando nel 2022 abbiamo annunciato l’acquisizione, prevedevamo un’integrazione graduale nell’arco di cinque anni», spiega Luca Coturri, CEO di HISolution. «In questi mesi abbiamo però incontrato un valore umano e professionale che ha cambiato la prospettiva: il team di ICT Plus ha dimostrato coerenza con i nostri valori aziendali, competenza tecnica di altissimo livello e un approccio al cliente perfettamente in linea con la nostra missione di offrire serenità tecnologica».

