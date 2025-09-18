Sicurezza all’Edge per AI e API: il modello distribuito di Criticalcase per il settore finanziario

Una grande istituzione finanziaria ha scelto Criticalcase per rafforzare la sicurezza dei propri canali digitali, in un contesto caratterizzato da un crescente utilizzo di applicazioni basate su intelligenza artificiale e da un ecosistema API in espansione. L’obiettivo era garantire la continuità operativa, ridurre i rischi legati all’AI e alle API, e mantenere un’esperienza utente stabile anche nei momenti di massimo carico.

La risposta è stata l’implementazione di uno strato di sicurezza distribuito all’Edge, capace di bloccare prompt injection, scraping, abusi API e altre minacce emergenti. Il sistema si integra con i processi esistenti e con il SIEM aziendale, supportando rilasci AI più sicuri e una governance efficace delle interazioni digitali.

Architettura adattiva e modello replicabile

Il progetto ha accompagnato tre iniziative strategiche: un assistente generativo per il contact center, un chatbot per l’app mobile e una piattaforma di governance API per l’espansione internazionale. La soluzione adottata include un AI Firewall all’Edge, protezione multilivello per app e API, discovery automatica delle interfacce, e meccanismi di enforcement distribuiti.

La fase iniziale ha previsto un Value Sprint di quattro settimane, seguito da un pilota di otto settimane con test avversariali e ottimizzazione delle regole. L’attivazione in produzione è avvenuta in modo graduale, con procedure condivise e integrazione nei flussi operativi IT e SecOps.

I risultati includono una maggiore sicurezza nei rilasci AI, riduzione del rischio applicativo, miglioramento della user experience e maggiore efficienza operativa. Il modello è replicabile e conforme ai requisiti europei, grazie all’erogazione su nodi UE e alla modularità della piattaforma SaaS all’Edge.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Information & Cybersecurity”