Digital360 Awards 2025

Sicurezza all'Edge per AI e API: il modello distribuito di Criticalcase per il settore finanziario

Al via la piattaforma SaaS all’Edge per proteggere AI e API, integrata con i processi operativi e il SIEM. La descrizione del progetto per un grande istituto finanziario 

Pubblicato il 18 set 2025
Criticalcase

Una grande istituzione finanziaria ha scelto Criticalcase per rafforzare la sicurezza dei propri canali digitali, in un contesto caratterizzato da un crescente utilizzo di applicazioni basate su intelligenza artificiale e da un ecosistema API in espansione. L’obiettivo era garantire la continuità operativa, ridurre i rischi legati all’AI e alle API, e mantenere un’esperienza utente stabile anche nei momenti di massimo carico. 

La risposta è stata l’implementazione di uno strato di sicurezza distribuito all’Edge, capace di bloccare prompt injection, scraping, abusi API e altre minacce emergenti. Il sistema si integra con i processi esistenti e con il SIEM aziendale, supportando rilasci AI più sicuri e una governance efficace delle interazioni digitali.

Architettura adattiva e modello replicabile

Il progetto ha accompagnato tre iniziative strategiche: un assistente generativo per il contact center, un chatbot per l’app mobile e una piattaforma di governance API per l’espansione internazionale. La soluzione adottata include un AI Firewall all’Edge, protezione multilivello per app e API, discovery automatica delle interfacce, e meccanismi di enforcement distribuiti.

La fase iniziale ha previsto un Value Sprint di quattro settimane, seguito da un pilota di otto settimane con test avversariali e ottimizzazione delle regole. L’attivazione in produzione è avvenuta in modo graduale, con procedure condivise e integrazione nei flussi operativi IT e SecOps.

I risultati includono una maggiore sicurezza nei rilasci AI, riduzione del rischio applicativo, miglioramento della user experience e maggiore efficienza operativa. Il modello è replicabile e conforme ai requisiti europei, grazie all’erogazione su nodi UE e alla modularità della piattaforma SaaS all’Edge.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Information & Cybersecurity” 

Speciale Digital Awards e CIOsumm.it

Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo

