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Giannetto (ReeVo): “Interoperabilità e portabilità dei dati sono le vere sfide del cloud sovrano”

Giannetto (Reevo): “Interoperabilità e portabilità dei dati sono le vere sfide del cloud sovrano”
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Nel cloud sovrano, la capacità di spostare dati e workload tra provider è la sfida cruciale. Garantire interoperabilità e continuità operativa diventa fondamentale per evitare lock-in tecnologici e mantenere il controllo su asset critici

Pubblicato il 23 mar 2026
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Redazione ZeroUno

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