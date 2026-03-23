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Giannetto (ReeVo): “Interoperabilità e portabilità dei dati sono le vere sfide del cloud sovrano”
Nel cloud sovrano, la capacità di spostare dati e workload tra provider è la sfida cruciale. Garantire interoperabilità e continuità operativa diventa fondamentale per evitare lock-in tecnologici e mantenere il controllo su asset critici
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