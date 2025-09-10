Nel mondo aziendale molti manager, io compreso, sono convinti che i processi interni “funzionino bene”, finché non ci accorgiamo che la produttività si sta lentamente erodendo dall’interno. I sintomi spesso sono silenziosi, ma inequivocabili: informazioni sparse, dipendenza da singole persone, passaggi manuali che rallentano l’operatività.
Quando e come digitalizzare i processi: i 3 segnali da non ignorare
File dispersi, dipendenza da singole persone, passaggi manuali: tre sintomi che segnalano la necessità di ripensare i processi. Alcuni esempi concreti per passare dalla teoria alla pratica
