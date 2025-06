Il nuovo volto del source to pay tra AI, ESG e automazione

Molte aziende si trovano ad un punto di svolta: vogliono essere più efficienti, sostenibili e smart nell’uso della tecnologia perché conoscono l’impatto di questi fattori sulla loro competitività. Tuttavia, faticano molto a disegnare una roadmap chiara e a definire le priorità di intervento per trasformare concretamente i loro processi.

Source to pay tra efficienza, innovazione e sostenibilità

Un buon punto di partenza potrebbe essere l’ottimizzazione di uno dei processi più trasversali e strategici dell’azienda: il source to pay (S2P), un ecosistema di processi e sottoprocessi che coinvolge più divisioni e che, se ottimizzato con un approccio end-to-end, può diventare una leva straordinaria di competitività.

Inoltre, S2P è un’area molto articolata e offre quindi diverse opportunità di automazione e di applicazione delle tecniche di AI, oltre a presentare un link importante con le iniziative di sostenibilità. Gran parte dell’impatto ambientale e sociale di un’azienda dipende infatti dalle sue supply chain e dai fornitori con cui sceglie di lavorare.

Secondo Federico Zocchi, Enterprise Account Executive di Esker, azienda leader nelle soluzioni di automazione dei processi aziendali, la realtà offre molte opportunità di miglioramento: “diverse aziende gestiscono il ciclo passivo con un insieme eterogeneo di strumenti, ciascuno con logiche, interfacce e livelli di integrazione diversi. Ne deriva un vero e proprio patchwork di tool, che obbliga a continue attività manuali per l’estrazione dati, la riconciliazione e il reporting. E nonostante ci sia un innegabile interesse nell’AI, a volte mancano proprio le basi per poterla valorizzare, col risultato che i progetti pilota abbondano, ma manca una vera e propria adozione generalizzata”.

E per quanto riguarda gli ESG? Al di là della compliance, il valore strategico della sostenibilità è molto chiaro alle aziende, ma il reporting resta una delle grandi sfide per via della frammentazione delle informazioni e dell’utilizzo di sistemi obsoleti o non integrati. Senza una base dati unificata, certa e processi digitalizzati end-to-end, il rischio è quello di disperdere gli investimenti in iniziative scollegate e non riuscire a generare un impatto concreto.

Source to pay automation: la visione e la piattaforma Esker

Per raggiungere obiettivi di efficienza, innovazione e sostenibilità sono necessari strumenti capaci di tradurre una visione moderna in operatività quotidiana, guidando di fatto il cambiamento.

In un ambito articolato come il source to pay – dove si intrecciano processi interdipendenti, funzioni aziendali diverse e molti flussi informativi – i tool più efficaci non sono quelli che pretendono di rimpiazzare l’ecosistema in essere, ma quelli che sanno integrarsi in modo fluido e smart al suo interno, portando logiche moderne e data-driven, sinergie e automazione nel contesto dei processi core.

Secondo Zocchi, questa è la logica che guida la suite source to pay di Esker, una piattaforma modulare e integrata, il cui scopo è semplificare i processi di approvvigionamento, automatizzare la compliance e valorizzare le relazioni con i fornitori. L’obiettivo dichiarato è superare i silos organizzativi, soprattutto tra finance e procurement, favorire una visione unificata e aumentare il grado di automazione lungo l’intero ciclo S2P, grazie anche all’integrazione di tecnologie di RPA e intelligenza artificiale, inclusa quella generativa.

La suite copre le fasi chiave del ciclo passivo: dal sourcing alla contabilità fornitori, dalla gestione dei contratti al procurement, fino all’automazione dei flussi di pagamento. A seconda delle esigenze, i moduli scelti vengono integrati con l’ERP aziendale (o con gli ERP aziendali, nel caso di fusioni o acquisizioni) creando un layer unico di accesso per tutti i professionisti coinvolti, restituendo controllo, agilità e insight strategici per decisioni più consapevoli e tempestive.

Per quanto concerne la capacità innovativa, Zocchi ci spiega che “Abbiamo investito nell’adozione di tecnologie di AI – incluse le evoluzioni generative – integrandole in diversi touchpoint della suite. Per esempio, nelle fasi di onboarding e qualificazione dei fornitori, possiamo sfruttare la GenAI per creare i questionari e adattarli alle policy aziendali; successivamente, la stessa tecnologia può generare bozze contrattuali e accelerarne la revisione, mentre in ambito procurement, l’estrazione intelligente dei dati da offerte e preventivi fa risparmiare tempo e velocizzare il decision making”. Tutto ciò in aggiunta ad Esker Synergy, un assistente virtuale a disposizione degli utenti per cercare informazioni, estrarre report o ottenere visualizzazioni su misura.

Un passo avanti verso la sostenibilità

Che ruolo gioca, infine, la suite S2P nel supportare gli obiettivi di sostenibilità aziendale? I criteri ESG sono integrati nativamente nella piattaforma e innestati nei principali componenti del ciclo source to pay, con l’obiettivo di accompagnare le aziende e i loro fornitori in un percorso concreto verso modelli operativi più sostenibili.

Le funzionalità chiave sono molteplici: dalla possibilità di definire obiettivi ESG condivisi, alla valutazione del loro raggiungimento tramite questionari strutturati, fino all’integrazione dei criteri di sostenibilità nei processi di selezione e onboarding dei fornitori. Inoltre, troviamo dashboard ambientali che permettono di monitorare in tempo reale KPI come le emissioni di gas serra, fornendo all’azienda una visione chiara, aggiornata e azionabile sull’impatto ambientale complessivo.