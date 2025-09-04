Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Videointervista

Nasce Catamacro, al via la nuova realtà per guidare la trasformazione digitale delle PMI

Home CIO & Innovation
Indirizzo copiato

Dalla fusione tra CATA Informatica e Macro Group nasce Catamacro SpA, una nuova realtà che punta a diventare un riferimento per la digitalizzazione delle imprese italiane.

Pubblicato il 4 set 2025
Vincenzo Zaglio

Direttore ZeroUno

Con oltre 900 clienti attivi, 80 professionisti e sedi operative a Milano, Torino e Bologna, Catamacro si presenta come un ecosistema integrato di competenze, soluzioni e visione.

“Catamacro è molto più dell’unione di due aziende o di due brand,” spiega Mattia Macellari, alla direzione commerciale della nuova società. “Nasce dal DNA delle due imprese: la volontà, la passione e la concretezza con cui affrontiamo le sfide della digitalizzazione. Con Macro Group ci siamo trovati subito in sintonia per l’approccio all’innovazione, la cura del cliente e la volontà di crescere insieme, investendo in competenze e soluzioni avanzate”.

La fusione non è solo strategica, ma anche operativa e culturale. “Abbiamo avuto l’occasione di lavorare insieme su diversi progetti comuni,” racconta Fabrizio Lenzini, direzione commerciale di Catamacro. “Ci siamo resi conto che unendo le competenze dei nostri team tecnici, i progetti filavano meglio, il cliente era più soddisfatto e il risultato finale più solido. Da lì è nata l’idea di unire le forze, prima sul piano tecnico e poi anche commerciale”.

Sul fronte dell’innovazione e della delivery, l’unione porta in dote un team tecnico di oltre 60 persone. “L’integrazione amplia il perimetro di competenze – spiega Andrea Fantoni, direzione tecnica di Catamacro – e ci consente di affrontare con serenità progetti complessi, dalla finanza e controllo alla supply chain, dalla logistica alla produzione, fino ai paradigmi dell’Industria 4.0 e 5.0. Ed ancora: HR, BI, CRM, ECM/BPM, ambiti che, opportunamente gestiti, consentono alle aziende clienti la piena digitalizzazione di tutti i processi. Inoltre, un team di queste dimensioni, ci permette di continuare a investire in ricerca, sviluppo e formazione, elementi fondamentali per mantenere alta la qualità dei servizi”.

Guardando al futuro, Catamacro punta su ambiti strategici come intelligenza artificiale, cybersecurity e automazione avanzata. “Uno degli ingredienti di questa unione è l’ambizione,” conclude Macellari. “Vogliamo essere la finestra verso l’innovazione per tutte le piccole e medie imprese italiane”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Vincenzo_Zaglio_Direttore_ZeroUno
Vincenzo Zaglio
Direttore ZeroUno

Giornalista e ingegnere, ho iniziato a seguire i temi dell’ICT dal 1991, occupandomi sia degli aspetti tecnologici che di business per comprendere l'impatto dell'innovazione digitale nelle imprese. Sempre in bilico fra creatività e razionalità, sono attualmente Direttore di ZeroUno

Seguimi su

Canali

Speciale Digital Awards e CIOsumm.it

Tutti
Update
Keynote
Round table
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo

Articoli correlati

  • shutterstock_2146614739

  • Digital360 Awards 2025

    Digital Organizer: la gestione intelligente dei task destrutturati 

    03 Set 2025

    Condividi
  • Strumenti di gestione delle risorse IT

  • la guida

    Gestione delle risorse IT: strumenti e best practices

    07 Ago 2025

    di Federico Parravicini

    Condividi
  • Shutterstock_2453324643

  • report

    Cybersecurity e manufacturing: il 90% delle aziende italiane è vittima di attacchi

    07 Lug 2025

    di Redazione

    Condividi
  • sicurezza AI

  • Opinioni

    L’AI come identità: le controparti digitali (ma non sicure) dei dipendenti

    15 Mag 2025

    di Raghav Iyer S

    Condividi

Articolo 1 di 5