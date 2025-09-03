Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Digital360 Awards 2025

Digital Organizer: la gestione intelligente dei task destrutturati 

Home CIO & Innovation
Indirizzo copiato

La soluzione, sviluppata da SB Italia, consente di dare seguito a richieste provenienti da canali eterogenei (email, sistemi aziendali, messaggistica, documenti cartacei) e migliorare il controllo, la tracciabilità e la compliance 

Pubblicato il 3 set 2025
shutterstock_2146614739

SB Italia ha sviluppato per una primaria società di consulenza la solzuione Digital Organizer powered by AgileSign, una piattaforma pensata per razionalizzare e semplificare la gestione delle attività operative quotidiane dei manager e dei responsabili di funzione. L’obiettivo era superare la frammentazione informativa generata da richieste provenienti da canali eterogenei – email, sistemi aziendali, messaggistica, documenti cartacei – e migliorare il controllo, la tracciabilità e la compliance. 

La soluzione si configura come un repository intelligente e centralizzato, accessibile da desktop e mobile, che aggrega automaticamente tutte le attività da svolgere in un’unica dashboard. Documenti da firmare, approvazioni da dare, contenuti da leggere o caricare, appuntamenti da fissare: ogni task viene notificato tramite sistema push e reso disponibile in tempo reale, riducendo il carico cognitivo e il rischio di inefficienze.

Architettura modulare e compliance integrata

Digital Organizer evolve la piattaforma AgileSign da sistema di firma digitale a hub operativo per la gestione dei processi destrutturati. La tecnologia push consente di aggregare attività da fonti diverse, mentre il sistema garantisce tracciabilità (audit trail), conservazione a norma, firme digitali (FEQ, FEA, FES), SPID, OTP e integrazione con sistemi di identity aziendale.

Il progetto, sviluppato in circa quattro mesi, ha previsto la mappatura dei flussi destrutturati, l’identificazione dei sistemi integrabili, lo sviluppo dei connettori e la personalizzazione della piattaforma. L’approccio iterativo e il coinvolgimento degli utenti chiave hanno facilitato l’adozione e il go-live.

Un piano formativo dedicato ha supportato la transizione, mentre la gestione della complessità dei canali non strutturati ha rappresentato una delle principali sfide progettuali.

I vantaggi

I benefici ottenuti includono:

  • Efficienza operativa: riduzione del tempo dedicato alla ricerca e gestione dei task. 
  • User experience semplificata: accesso immediato da PC e mobile. 
  • Compliance garantita: archiviazione sicura e normativa dei documenti. 
  • Governance e sicurezza: controllo centralizzato dei processi destrutturati. 
  • Collaborazione cross-dipartimentale: miglior coordinamento interno ed esterno. 
  • Scalabilità e modularità: adattabilità a organizzazioni di qualsiasi dimensione. 

La vera innovazione risiede nella logica proattiva: non è più l’utente a cercare le attività, ma è il sistema a guidarlo, grazie a notifiche push e intelligenza artificiale.

Il progetto è entrato nella rosa dei finalisti per i Digital360 Awards nella categoria “Business Application”. 

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Aziende

Argomenti

Canali

Speciale Digital Awards e CIOsumm.it

Tutti
Update
Keynote
Round table
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo

Articoli correlati

  • Google Cloud Summit 2025

  • Reportage

    Google Cloud Summit 2025: AI e cloud come infrastruttura strategica per il sistema Paese

    25 Giu 2025

    di Laura Zanotti

    Condividi
  • Agentic AI

  • Videointervista

    Sharma (Microsoft): con l’AI agentica possibilità infinite per innovare e crescere

    05 Mag 2025

    di Annalisa Casali

    Condividi
  • Intel Vpro

  • SPONSORED STORY

    Sicurezza avanzata con Intel vPro

    15 Gen 2025

    Condividi
  • zu-video-mainetti

  • how to

    Metodologia Agile, 10 domande (e risposte) per gli executive – parte 1

    06 Gen 2025

    di Redazione

    Condividi

Articolo 1 di 5