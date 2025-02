Digital Twin per l’industria 5.0: un case study

Con l’avvento dell’Industria 5.0, le tecnologie innovative stanno ridefinendo il settore manifatturiero. Il Digital Twin emerge come una delle tecnologie più promettenti, permettendo alle imprese di creare repliche virtuali dei processi produttivi per ottimizzare l’efficienza e migliorare la qualità. “Il Digital Twin è come un veicolo che ci permette di trasformare le operazioni in modo intelligente e automatico, rendendole scalabili, replicabili e sostenibili”, afferma Salvatore Campana, ceo di XAutomata.

Questa tecnologia non si limita a simulare scenari, ma integra intelligenza artificiale con regole deterministiche, garantendo che le operazioni rispondano rapidamente e accuratamente agli eventi. “Puoi costruire un sistema di guida autonoma con l’AI, ma se non segui le regole del codice della strada, non può funzionare,” sottolinea Campana, mettendo in evidenza l’importanza di un approccio strutturato e regolato. Con l’abilità di reagire a cambiamenti in tempo reale, il Digital Twin offre alle aziende la possibilità di esplorare nuove frontiere nell’efficienza produttiva, rappresentando una svolta determinante nel miglioramento dei processi industriali.

Il Digital Twin nel Manufacturing 5.0

Nel cuore della trasformazione digitale del settore manifatturiero, XAutomata sta applicando il concetto di Digital Twin alla complessa filiera dell’alluminio, dimostrando come questa tecnologia possa generare un impatto tangibile sull’efficienza operativa. Attraverso l’implementazione di modelli virtuali, l’azienda cliente può vantare una riduzione dei consumi energetici dell’1% su base annua, che si traduce in un risparmio di un milione di euro. “I benefici economici sono solo una parte del quadro: stiamo anche migliorando la produttività dello 0,2%, aggiungendo 8 milioni di euro di ricavi a parità di costi”, spiega Salvatore Campana, mettendo in luce come un approccio integrato possa portare a un incremento significativo del margine operativo grazie alla reattività del Digital Twin nella gestione degli eventi.

Un altro esempio di applicazione pratica è il progetto dei carrelli a guida autonoma, per il quale XAutomata utilizza un sistema di sorveglianza basato su Digital Twin allo scopo di ottimizzare le operazioni logistiche. Questo consente di ridurre i carichi vuoti del 2%, generando un risparmio annuale di 600.000€. “Grazie a questa tecnologia, possiamo non solo monitorare, ma anche migliorare l’efficienza della logistica interna, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando l’uso delle risorse”, chiarisce Campana. Anche questo progetto evidenzia come l’integrazione di sistemi autonomi e un robusto framework di governance possano trasformare radicalmente i processi logistici, offrendo una soluzione replicabile per altre industrie.

La piattaforma XAutomata motore dell’Industria 5.0

La piattaforma di XAutomata rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama tecnologico dell’Industria 5.0, offrendo una soluzione integrata che combina intelligenza artificiale e machine learning con un sistema Multi Agent System brevettato. Questo sistema è progettato per gestire autonomamente le attività, correlando le operazioni tra loro in modo che possano essere visualizzate e gestite da una dashboard centralizzata. L’approccio consente di ottenere una governance efficace e una visibilità completa dei processi aziendali digitalizzati.

Le caratteristiche tecnologiche della piattaforma includono la capacità di monitoraggio in tempo reale, l’analisi predittiva e la rilevazione di anomalie. Gli agenti del sistema sono potenziati da algoritmi avanzati come Deep Neural Networks e Support Vector Machines, che permettono di adattarsi e rispondere a condizioni operative variabili. La piattaforma di XAutomata è inoltre progettata per supportare il concetto di Smart Manufacturing, utilizzando tecnologie come l’Industrial Internet of Things (IIoT) e app di intelligenza analitica per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi.

Questa infrastruttura tecnologica non solo aiuta le aziende a ottimizzare i processi, ma supporta anche iniziative di sostenibilità, riducendo l’impronta di carbonio e promuovendo la responsabilità sociale e ambientale. Attraverso l’uso di modelli di Digital Twin, le aziende possono infatti simulare scenari complessi e prendere decisioni informate che migliorano la qualità del prodotto e la reattività al mercato.

Queste innovazioni sono state possibili per XAutomata grazie alla collaborazione con BI-REX, uno degli otto centri di competenza istituiti dalla ex legge Calenda. Questo consorzio permette alle aziende di testare le tecnologie in fase di prototipazione prima di adottarle definitivamente, valutando il loro impatto sui processi produttivi. “Per noi è molto interessante perché ci permette di entrare in contatto con aziende di grandi dimensioni, dove anche piccole percentuali di miglioramento possono tradursi in impatti economici significativi”, aggiunge Campana.

I vantaggi del DT XAutomata per l’Industria 5.0

Dal punto di vista strategico, l’adozione della piattaforma di Digital Twin di XAutomata rappresenta un punto di svolta per le aziende che operano nell’ambito dell’Industria 5.0. Uno dei vantaggi principali di questa soluzione è la sua capacità di trasformare le operazioni aziendali attraverso una gestione integrata e intelligente dei processi. Questo permette alle aziende di ottenere una significativa riduzione dei costi operativi e un incremento dell’efficienza energetica, supportando al contempo obiettivi di sostenibilità, un aspetto sempre più critico nel contesto industriale attuale.

La grande novità di questa soluzione, poi, risiede nella sua architettura avanzata, che incorpora un sistema Multi Agent System capace di coordinare una vasta gamma di tecnologie, dai sensori IoT alle applicazioni di intelligenza analitica. Questo sistema permette alle aziende non solo di reagire in tempo reale agli eventi, ma di anticipare e adattarsi alle condizioni mutevoli del mercato e dell’ambiente operativo. La capacità di simulare scenari complessi tramite i modelli di Digital Twin consente di prendere decisioni più informate e tempestive, migliorando la qualità del prodotto e la reattività alle esigenze dei clienti.

DT e Industria 5.0: verso un cambio di mindset

La transizione verso l’Industria 5.0 non riguarda solo l’adozione di nuove tecnologie, ma anche un cambiamento strategico nel modo di operare delle aziende. Il Digital Twin emerge come uno strumento fondamentale in questo processo, permettendo alle imprese di integrare l’intelligenza artificiale con regole operative chiare e affidabili. Come sottolinea Salvatore Campana, “non basta affidarsi all’intelligenza artificiale: occorre stabilire regole che lavorino in modo autonomo e validino i risultati”. In questo contesto, la piattaforma di XAutomata rappresenta una soluzione che combina adattabilità e sicurezza operativa, offrendo alle aziende un supporto per migliorare l’efficienza e promuovere la sostenibilità.

L’approccio strategico offerto dal Digital Twin, in conclusione, consente di affrontare le sfide del mercato moderno, migliorando non solo i processi interni ma anche la capacità di risposta alle esigenze dei clienti. Adottare questa tecnologia significa investire in un’infrastruttura resiliente, pronta ad adattarsi ai cambiamenti futuri e a sostenere una crescita continua. Le aziende possono quindi non solo ottimizzare le loro operazioni, ma anche prepararsi ad affrontare le sfide future con maggiore sicurezza e reattività, costruendo un futuro più efficiente e sostenibile.