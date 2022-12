La svolta ESG, sostenibile solo grazie alla tecnologia

Deve essere ambientale, economica e sociale e deve riguardare ogni aspetto dell’azienda, non solo chi è stato incaricato di occuparsi di ESG. La scommessa della sostenibilità in ogni azienda assume diverse dimensioni da gestire in parallelo e assieme al resto del business.

Solo puntando sull’innovazione tecnologica diventa possibile evolvere sia in chiave sostenibile che di business con risultati concreti, misurabili e certificabili. Un aspetto essenziale per dimostrare come sia possibile crescere, non malgrado, ma grazie all’attuazione di politiche in linea con gli ESG. A raccontare questa sfida che ogni azienda deve prima o poi vincere, è Stefania Asti, Sustainability Software Italy Sales Leader di IBM, intervistata durante l’evento Digital360 Awards, organizzato assieme al CIOSummIT.