ll nuovo ruolo del data steward, l’anello di congiunzione tra business e AI

In molte organizzazioni l’AI sta passando dai laboratori ai processi: analisi, automazione decisionale, assistenti operativi, fino a modelli “general purpose” integrati in applicazioni esistenti. Ma, quando l’AI entra nei flussi reali, la domanda non è più “quanto è potente il modello?”, bensì: quanto sono affidabili, tracciabili e governabili i dati che lo alimentano.

Qui entra in gioco un ruolo spesso sottovalutato: il data steward. Non è una “bacchetta magica” e non coincide con l’IT che “pulisce i dati” a valle. È l’anello che collega persone, processi e regole del business con i requisiti tecnici e normativi che oggi l’AI rende non negoziabili: qualità, documentazione, tracciabilità, controllo e accountability.

La pressione regolatoria aiuta a capire perché. Nelle FAQ della Commissione europea sull’AI Act si ribadisce l’approccio “risk-based” e, per i sistemi ad alto rischio, l’insieme di requisiti include esplicitamente data quality, documentazione e tracciabilità, trasparenza, human oversight, accuratezza, cybersecurity e robustezza(oltre alla governance).

Si tratta di elementi che, nella pratica, ricadono su chi traduce le policy in operatività quotidiana: il data steward. In parallelo, il Parlamento europeo ricostruisce la successione temporale e i principi (quali sicurezza, trasparenza, capacità di tracciare, non discriminazione e supervisione umana) che innalzano la governance AI a questione di gestione e non solamente di conformità.

Cos’è un data steward e qual è il suo ruolo

Da questo contesto nasce la missione del data steward: garantire che i dati siano coerenti, comprensibili e utilizzabili lungo il loro ciclo di vita, facendo da interfaccia tra chi usa i dati per decidere e chi li gestisce nelle piattaforme. Il punto non è inseguire la perfezione, ma ridurre debito informativo, ambiguità e rework.

La missione del data steward in pratica Il data steward agisce come custode dei dati, assicurando il loro allineamento con gli obiettivi organizzativi. Le sue responsabilità poggiano su pilastri fondamentali: gestione della qualità dei dati, gestione dei metadati per una migliore comprensione, applicazione di policy e compliance, supervisione del ciclo di vita del dato, garanzia di sicurezza e privacy, e promozione della collaborazione tra le diverse funzioni aziendali

Per chi governa l’ICT, la differenza si vede quando i numeri smettono di essere “dibattibili” tra funzioni, quando le pipeline non vengono rimesse in discussione a ogni cambiamento e quando l’esperienza digitale delle persone migliora perché decisioni e operatività non si incagliano su dataset non rintracciabili o su definizioni che cambiano a seconda del reparto.

Il legame tra data stewardship e data governance

La data governance definisce regole, standard e responsabilità: chi decide, chi approva, chi può accedere, quali controlli applicare e con quali evidenze. La data stewardship è la parte operativa: è dove policy e principi diventano cataloghi, workflow, controlli di qualità, gestione tracciabile delle eccezioni e tracciabilità end-to-end. In altre parole, il data steward rende praticabile ciò che altrimenti resterebbe un framework “sulla carta”.

Framework di riferimento per la data governance Per strutturare la data governance, le organizzazioni si affidano spesso a framework consolidati che offrono best practice e un linguaggio comune. Tra i più noti figurano: DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge) . Considerato uno standard de facto, pone la governance al centro di tutte le altre undici funzioni di data management, come la gestione della qualità, dei metadati e della sicurezza.

. Considerato uno standard de facto, pone la governance al centro di tutte le altre undici funzioni di data management, come la gestione della qualità, dei metadati e della sicurezza. COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies). Nato in ambito IT, allinea le policy sui dati agli obiettivi di business, con un focus forte sulla mitigazione dei rischi e sul monitoraggio dei controlli, rendendolo popolare in settori regolamentati come quello finanziario.

Le FAQ della Commissione europea chiariscono che, per i sistemi ad alto rischio, i requisiti includono gestione del rischio e anche qualità dei dati, documentazione e tracciabilità, trasparenza, human oversight, accuratezza, cybersecurity e robustezza.

La stessa pagina riepiloga la timeline: divieti e disposizioni su AI literacy applicabili dal 2 febbraio 2025; obblighi sui general-purpose AI model applicabili dal 2 agosto 2025; regole per i sistemi ad alto rischio previste per il 2 agosto 2026, con la proposta “Digital Omnibus” del 19 novembre 2025 che collega l’effettiva applicazione alla disponibilità di misure di supporto come standard armonizzati e linee guida.

Nel mercato, la governance AI viene spesso declinata lungo direttrici operative orientate a rendere l’intelligenza artificiale più controllabile, auditabile e sicura, come nell’analisi su come rendere l’intelligenza artificiale tracciabile e sicura. Nella pratica, queste direttrici passano quasi sempre dai dati: definizioni, provenienza, permessi, log e responsabilità lungo la filiera.

Perché il ruolo è sempre più centrale con l’adozione dell’AI

Il “bagno di realtà” è semplice: con l’AI l’errore non resta confinato in un report, ma si trasferisce nell’operatività. Un dato incoerente in BI genera discussioni; lo stesso dato, in un sistema che suggerisce azioni o automatizza decisioni, produce output sbagliati in modo scalabile e ripetibile. In parallelo aumenta la domanda di accountability: chi risponde di un dataset non rappresentativo, di una definizione cambiata, di una regola qualità saltata o di un accesso concesso troppo ampio?

Questa centralità cresce con l’adozione di agenti AI. Un sondaggio Gartner di gennaio 2025 descrive un mercato prudente: 19% delle organizzazioni dichiara investimenti significativi, 42% investimenti cauti, 8% nessun investimento e il restante 31% un approccio attendista o incerto. Gartner segnala inoltre che il 40% dei progetti con agenti AI potrebbe essere cancellato entro il 2027 per costi elevati, valore di business poco chiaro e rischi tecnici e organizzativi; IDC stima invece un’accelerazione entro il 2028, con agenti 10 volte più numerosi e sofisticati. In un quadro così, il data steward è una figura di stabilizzazione: se i sistemi operano 24/7 e interagiscono con dati e processi, la sostenibilità dipende da metadati affidabili e qualità dati misurata, non dichiarata.

Cosa fa un data steward nel business

Chiarita la missione, l’operatività del data steward è inevitabilmente trasversale. Lavora su un perimetro concreto: dove nasce il dato, che cosa significa, come viene trasformato, chi lo usa e con quali vincoli. Nelle aziende reali questo lavoro si incrocia con la frammentazione applicativa e con l’integrazione tra ERP, soluzioni verticali, piattaforme dati e componenti AI. È qui che la data stewardship diventa un acceleratore di AI business integration, perché riduce ambiguità e rende più “liscio” il passaggio dall’insight alla decisione.

Gestione metadati e cataloghi

Il primo pilastro è rendere i dati trovabili e interpretabili. Metadati e cataloghi non servono solo a elencare tabelle: devono collegare asset tecnici a concetti di business, chiarire il data lineage e ridurre la distanza tra chi produce i dati e chi li usa. Nelle iniziative di AI business integration, la semantica è spesso il punto di rottura: se “cliente” o “ordine valido” cambiano significato tra funzioni, il modello eredita incoerenze e le amplifica. Una lettura mirata è disponibile nell’approfondimento su l’importanza della semantica per portare l’AI in azienda.

Operativamente, la stewardship su metadati e cataloghi tende a concentrarsi su attività ripetibili e verificabili:

definire un glossario di dominio essenziale per KPI e casi d’uso AI, con definizioni versionate e ownership esplicita;

mappare dataset e trasformazioni che alimentano report, modelli e agenti, rendendo chiaro il data lineage e le dipendenze;

associare a ciascun dataset criteri di accesso, policy d’uso e SLA di aggiornamento, in modo coerente con esigenze di controllo e audit;

adottare una logica di “data product” per superare i silos quando i dati devono essere consumati come asset con responsabilità e qualità dichiarate.

L’approccio per data product viene indicato come leva per affidabilità e riuso quando l’AI smette di essere sperimentazione e diventa componente stabile di processo, come discusso in come i data product supportano una AI aziendale più affidabile.

Controllo qualità e regole di business sui dati

Il secondo pilastro è la qualità gestita come sistema di controlli, non come bonifica una tantum. Per un data steward significa definire regole di validità e completezza legate ai processi, stabilire coerenze tra campi e sorgenti, presidiare duplicazioni e unicità, fissare finestre di aggiornamento e criteri di tempestività, e rendere tracciabile la gestione delle eccezioni. È un lavoro “di disciplina” che impatta direttamente la qualità delle decisioni e la robustezza dei sistemi AI. I sistemi di intelligenza artificiale, in particolare, richiedono dati di alta qualità per funzionare correttamente. Le linee guida sulla qualità dei dati per l’AI governance stabiliscono requisiti specifici per i dati di addestramento e di test, che includono:

Completezza: Assicurarsi che i set di dati contengano tutti gli attributi necessari.

Assicurarsi che i set di dati contengano tutti gli attributi necessari. Accuratezza: Verificare la correttezza dei dati attraverso validazioni rigorose.

Verificare la correttezza dei dati attraverso validazioni rigorose. Coerenza: Mantenere formati uniformi tra le diverse fonti di dati.

Mantenere formati uniformi tra le diverse fonti di dati. Rappresentatività: Includere dati che coprano tutti gli scenari pertinenti per evitare bias.

Quando i dati alimentano modelli generativi, qualità e protezione dei dati personali si toccano. La guida 2025 dell’European Data Protection Supervisor su GenAI, pubblicata il 28 ottobre 2025 come aggiornamento rispetto al 2024, richiama l’esigenza di rafforzare la data protection in un contesto digitale in rapido cambiamento e rende disponibile il documento ufficiale nella pagina Orientamenti sull’AI Generativa: Rafforzare la Protezione dei Dati nell’Era Digitale Rapidamente Mutevole. Per molte organizzazioni la conseguenza è pratica: minimizzazione, classificazione e qualità non possono viaggiare su binari separati, perché finiscono nello stesso punto operativo, cioè nei dataset che modelli e agenti vedono davvero.

Come il data steward abilita decisioni strategiche e performance AI

Dal controllo quotidiano si passa all’impatto strategico: il data steward incide su velocità e affidabilità. Se definizioni, metadati e qualità sono governati, diminuiscono i conflitti tra funzioni e aumenta la capacità di trasformare un insight in una decisione eseguibile. E quando i dati sono tracciabili, diventa più semplice capire se un peggioramento delle performance dell’AI dipende dal modello o dal cambiamento dei dati e dei processi.

Otto pratiche per un’implementazione di successo della data governance Per rendere la data stewardship efficace, è necessario inserirla in un programma di governance ben strutturato. Le seguenti pratiche sono considerate fondamentali: Stabilire obiettivi chiari e misurabili per la data governance. Ottenere la sponsorizzazione e il supporto attivo da parte del top management. Costruire un team di data governance interfunzionale che includa rappresentanti di diverse aree aziendali (IT, legale, business). Sviluppare e comunicare in modo trasparente policy di data governance accessibili a tutti. Definire in modo esplicito ruoli e responsabilità, in particolare per i data steward. Utilizzare un data catalog e un sistema di gestione dei metadati per rendere i dati trovabili e comprensibili. Implementare standard e processi per il monitoraggio e il miglioramento continuo della qualità dei dati. Assicurare la conformità con le normative sulla privacy e la sicurezza dei dati.

Nel mercato, la governance AI viene spesso collegata alla riduzione del gap tra insight e decisioni e alla capacità di accorciare il time-to-market nei processi decisionali, come nel caso raccontato nella case history su come ridurre il time-to-market nei processi decisionali. In questo scenario il data steward non “ottimizza un modello”: riduce l’incertezza a monte e rende governabili i change, con un impatto diretto sulla produttività quotidiana e sulla qualità dell’esperienza digitale di chi lavora.

Tipi di data steward: ruoli e competenze nel contesto moderno

Quando l’AI business integration si innesta su piattaforme dati, legacy e nuove architetture, i ruoli data management tendono a specializzarsi. Anche la data stewardship si articola spesso in due profili complementari: uno più vicino alle regole del business e uno più vicino all’implementazione tecnica.

Nelle organizzazioni che vogliono scalare l’AI, la separazione è meno importante della collaborazione, perché i confini tra definizioni, controlli e piattaforme sono continuamente attraversati dai processi reali.

Business data steward

Il business data steward presidia significato e regole: è vicino ai process owner e ai KPI, e traduce esigenze operative in definizioni condivise e controlli verificabili. È la figura che evita che la governance resti un documento, perché gestisce i change sulle definizioni e rende esplicite le eccezioni ammesse, con impatti chiari su reportistica, automazioni e output AI. Questo profilo è critico anche sul fronte della collaborazione: senza fiducia e senza accordi su definizioni e responsabilità, l’adozione dell’AI resta frammentata. Il tema viene affrontato nell’analisi su perché la data collaboration resta un nodo irrisolto, che mette al centro il rapporto tra qualità dei dati, allineamento tra funzioni e capacità di rendere scalabili i casi d’uso.

Technical data steward

Il technical data steward lavora sulle piattaforme: dataset, pipeline, controlli automatizzati, logging e data lineage. In un contesto in cui agenti e modelli possono accedere a molteplici sorgenti, questo profilo diventa anche un ponte verso security e risk management, perché collega permessi, classificazione e tracciabilità con il funzionamento reale delle pipeline. Un riferimento utile, sul confine tra AI e cyber, è il draft NIST IR 8596“Cybersecurity Framework Profile for Artificial Intelligence”, pubblicato a dicembre 2025 con finestra di public comment dal 16 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026. Il documento organizza le priorità su tre aree (securing AI system components, AI-enabled cyber defense, thwarting AI-enabled cyber attacks) e si appoggia alla struttura del NIST CSF 2.0. È disponibile nel PDF del NIST IR 8596 e insiste, tra le altre cose, su logging, gestione di identità e privilegi per componenti AI e continuità dei controlli su dati e runtime.

Data steward vs altri ruoli

Quando un programma di data governance rallenta, spesso non è per mancanza di tecnologia, ma per confini poco chiari tra ruoli data management. Il risultato è prevedibile: responsabilità diffuse, decisioni lente, eccezioni che diventano norma. Distinguere ruoli serve a rendere più veloce l’esecuzione e più solida la governance AI, soprattutto quando l’AI entra in processi regolati o ad alta criticità.

Differenza tra data steward e data owner

Il data owner ha l’accountability di business: decide finalità, priorità, livelli di rischio accettabili e investimenti sul dato. Il data steward rende operativa quell’accountability: traduce la decisione in definizioni, metadati, regole di qualità e gestione tracciabile delle eccezioni. Se il data owner stabilisce che un dataset è critico per un use case di AI business integration, il data steward definisce come misurarne la qualità, come gestire i change e come mantenere auditabilità nel tempo.

Differenza tra data steward e data custodian

Il data custodian presidia l’infrastruttura e le protezioni tecniche: storage, backup, hardening e gestione operativa degli accessi. Il data steward presidia significato, qualità e regole d’uso: anche con dati tecnicamente protetti, un’informazione senza definizione condivisa o con qualità non misurata resta un rischio per decisioni e automazioni. In ambienti cloud e ibridi, dove integrazione e orchestration sono quotidiane, la distinzione evita di confondere “dati al sicuro” con “dati affidabili e riusabili”.

KPI di data stewardship per il CEO e il CDO

La data stewardship resta un investimento “invisibile” finché non si misura. KPI leggibili da CEO e CDO aiutano a collegare data governance, execution e risultato: quanta affidabilità si sta introducendo nei processi, quanta velocità si sta guadagnando, e quanto debito informativo si sta riducendo. In un contesto di governance AI, questi indicatori diventano anche una forma di evidenza verso audit e controlli.

KPI Definizione operativa Perché conta data quality score Rapporto tra controlli qualità superati e controlli totali sui dataset critici, con regole versionate. Riduce rework e incidenti; stabilizza modelli e agenti che dipendono dai dati. copertura di ownership e stewardship Percentuale di dataset critici con data owner e data steward assegnati e attivi. Misura maturità di data governance e capacità di decidere rapidamente sui change. time-to-insight Tempo medio tra richiesta e disponibilità di un’informazione “utilizzabile” e coerente, non solo prodotta. Impatta velocità decisionale e time-to-market nei processi data-driven. tasso di eccezioni non governate Quota di eccezioni gestite fuori processo, senza workflow e approvazione tracciata. Evidenzia debito di governance e rischi impliciti che l’AI tende ad amplificare. incidenti e near-miss legati ai dati Numero e severità di incidenti operativi, di sicurezza o decisionali attribuibili a dati incoerenti, non tracciati o non autorizzati. Collega governance AI e gestione dati a continuità operativa e compliance.

Indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare l’efficacia della data stewardship.

Casi pratici: successi e lezioni apprese nella gestione dei dati reali

Dai KPI si torna alla realtà dei progetti: la data stewardship mostra il suo valore quando l’AI entra nei processi e non resta un PoC. Nelle esperienze riportate sul mercato italiano, il filo conduttore è che agenti e GenAI funzionano in modo credibile quando contesto e dati sono curati e quando la governance AI mantiene equilibrio tra sperimentazione e controllo.

Dal chatbot agli agenti specializzati: in Alpitour World il percorso verso l’AI agentica è partito dallo sviluppo di una piattaforma di AI generativa, poi evoluta in architettura ad agenti costruita internamente tramite un centro di competenze. Il primo risultato operativo è stato AlpiGpt, un chatbot per gli operatori booking, progettato per semplificare l’accesso alle informazioni e supportare le risposte ai clienti in fase di prenotazione; su questa base è stata costruita la capacità di orchestrare agenti specializzati per esigenze diverse. La lezione operativa è chiara: l’efficacia degli agenti dipende da processi progettati, contesto definito e dati curati.

Agenti nel CRM con confini controllati: Quanta System ha scelto di avviare l’adozione degli agenti partendo dal CRM, non da una GenAI generalista rivolta a tutta la popolazione aziendale. Nel progetto in avvio, gli agenti dovrebbero guidare distributori e clienti nella knowledge base per risolvere in autonomia alcuni problemi; se necessario, l’utente può aprire un ticket e passare all’assistenza, dove altri agenti sono pensati per velocizzare la risoluzione tecnica. In uno scenario così, la presenza di un data steward diventa un prerequisito per mantenere governati tassonomie, contenuti, permessi e qualità della knowledge base, evitando che l’automazione generi nuove ambiguità invece di ridurre il carico.