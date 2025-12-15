La crescente attenzione verso l’adozione dell’intelligenza artificiale e delle analitiche avanzate sta riportando al centro del dibattito un nodo irrisolto: la capacità di attivare forme solide e continuative di data collaboration tra istituzioni, settore privato e cittadini.
l’analisi
Senza fiducia non c’è AI: perché la data collaboration resta un nodo irrisolto
L’intervento di Ciro Cattuto (ISI Foundation) mette in luce perché la data collaboration richiede fiducia, alfabetizzazione e governance solide. La condivisione responsabile dei dati è fondamentale per decisioni tempestive e per un uso dell’AI realmente orientato al bene pubblico
