Digital360 Awards e CIOsumm.IT: il futuro digitale passa da Lazise 

Al via la tre giorni conclusiva dei Digital360 Awards e del CIOsumm.IT in programma a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre

Questa edizione segna un passaggio importante: il decimo “compleanno” dei Digital360 Awards che, anno dopo anno, hanno contribuito a far emergere e premiare i migliori progetti italiani di innovazione digitale.

A fianco del percorso storico, partono quest’anno i Cybersecurity360 Awards, che porteranno a Lazise (24–25 settembre) la neonata community dei CISO insieme ai finalisti del contest dedicato alla cybersecurity.

Perché parlare di “essenziale” (proprio ora)

Il fil rouge dell’edizione 2025 Digital360 Awards e del CIOsumm.IT è chiaro e, mai come ora, attuale: “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Il tema non è un esercizio di stile: è un invito ai CIO a distinguere ciò che genera valore reale dal “rumore” di tecnologie e promesse. Nel percorso verso l’outdoor 2025, i lavori di kickoff hanno ribadito come l’AI stia ridisegnando ruoli, competenze e priorità: serve lucidità per focalizzare risorse e attenzione su ciò che conta davvero, evitando dispersioni e hype. Una traiettoria che chiama in causa leadership, capacità di relazione e comprensione profonda dei processi di business, oltre la dimensione puramente tecnica.

Si tratta di una grande opportunità di confronto e approfondimento per i CIO della Giuria dei Digital360Awards e del CIOsumm.IT, per i finalisti che presenteranno i propri progetti di digital innovation e per i partner e gli sponsor dell’iniziativa.

In questa cornice di Lazise, gli oltre 150 CIO della community decreteranno le Tech Company vincitrici nelle 6 categorie tecnologiche in gara assegnando ulteriori premi speciali.

Di seguito l’agenda dell’evento.

Agenda

Giovedì 25 settembre

14:30 – Benvenuto e apertura lavori

L’“Essenziale” nel Digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI

Andrea Provini (Global CIO, Bracco Imaging; Direttore IT, Centro Diagnostico Italiano; Presidente Aused) – Andrea Rangone (Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360)

15:00 – Digital International Outlook

The European way: building digital solutions that matter

15:15 – Digital International Outlook

Digital sovereignty: Europe’s essential playbook for data and AI

15:30 – Ridere dell’Essenziale – Paolo Franceschini, comicista

15:45 – Speed Pitch Finalisti

Information & Cybersecurity; Digital Process Innovation; CRM & soluzioni per marketing e vendite

17:00 – Coffee break di networking

17:30 – Digital Outlook – Zoom in

L’essenziale dell’AI: meno hype e più valore

18:00 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO

18:15 – Premiazione Digital360 Awards (categoria Information & Cybersecurity)

Venerdì 26 settembre

09:00 – Benvenuto e apertura lavori

09:15 – Keynote

Il “diamante interiore”: l’essenziale che fa succedere le cose – Riccardo Pittis, ex cestista, inspirational & motivational speaker

10:00 – Photo challenge

Gli “scatti” essenziali per il business di domani

10:15 – Digital Outlook – Iene Digitali

Decisioni essenziali in tempo reale: infrastrutture e AI per processi più efficaci

10:45 – Coffee Break di networking

11:15 – Digital Outlook – Role Playing

Data diet: il minimo che serve per far correre l’AI

11:45 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller

12:00 – Speed Pitch Finalisti

Cloud computing e soluzioni infrastrutturali; Artificial Intelligence; Business Application

13:00 – Foto di gruppo e Buffet Lunch

14:30 – Ripresa lavori

14:45 – Digital Outlook – Zoom in

L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience

15:15 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO

15:30 – Digital Outlook – Iene Digitali

Edge AI: pensare veloce, agire vicino

16:00 – Premiazione Finale Digital360 Awards

16:15 – Coffee break di networking

16:45 – Research presentation

L’impatto dell’AI sul ruolo dei CIO – Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360

17:00 – Tavolo di lavoro

Come cambia il ruolo del CIO ai tempi dell’AI

18:15 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov

Sabato 27 settembre

07:30 – #IOCIORUNNING

Corsa/Camminata sul lungolago – sponsored by Aused

09:30 – Benvenuto e apertura lavori

09:45 – CIO Training

L’essenzialità fra filosofia e management: una provocazione? – Riccardo Panattoni, Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Verona

10:15 – Keynote

How CIOs can navigate to the next level – Stephane Roger, Executive Partner, Forrester

10:45 – Round Table

CIO e digitale: quanto sono essenziali in un (soccer) top team?

11:30 – Saluti finali e appuntamento alla prossima edizione