Digital360 Awards e CIOsumm.IT: il futuro digitale passa da Lazise 

Al via la tre giorni conclusiva dei Digital360 Awards e del CIOsumm.IT in programma a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre
Questa edizione segna un passaggio importante: il decimo “compleanno” dei Digital360 Awards che, anno dopo anno, hanno contribuito a far emergere e premiare i migliori progetti italiani di innovazione digitale.
A fianco del percorso storico, partono quest’anno i Cybersecurity360 Awards, che porteranno a Lazise (24–25 settembre) la neonata community dei CISO insieme ai finalisti del contest dedicato alla cybersecurity.
Indice degli argomenti
Perché parlare di “essenziale” (proprio ora)
Il fil rouge dell’edizione 2025 Digital360 Awards e del CIOsumm.IT è chiaro e, mai come ora, attuale: “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Il tema non è un esercizio di stile: è un invito ai CIO a distinguere ciò che genera valore reale dal “rumore” di tecnologie e promesse. Nel percorso verso l’outdoor 2025, i lavori di kickoff hanno ribadito come l’AI stia ridisegnando ruoli, competenze e priorità: serve lucidità per focalizzare risorse e attenzione su ciò che conta davvero, evitando dispersioni e hype. Una traiettoria che chiama in causa leadership, capacità di relazione e comprensione profonda dei processi di business, oltre la dimensione puramente tecnica.
Si tratta di una grande opportunità di confronto e approfondimento per i CIO della Giuria dei Digital360Awards e del CIOsumm.IT, per i finalisti che presenteranno i propri progetti di digital innovation e per i partner e gli sponsor dell’iniziativa.
In questa cornice di Lazise, gli oltre 150 CIO della community decreteranno le Tech Company vincitrici nelle 6 categorie tecnologiche in gara assegnando ulteriori premi speciali.
Tutti i reportage e gli articoli di approfondimento prossimamente su ZeroUno.
Questi gli hashtag ufficiali dell’evento:
#Digital360Awards
#CIOsummIT
#Cybersecurity360Awards
Di seguito l’agenda dell’evento.
Agenda
Giovedì 25 settembre
- 14:30 – Benvenuto e apertura lavori
L’“Essenziale” nel Digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI
Andrea Provini (Global CIO, Bracco Imaging; Direttore IT, Centro Diagnostico Italiano; Presidente Aused) – Andrea Rangone (Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360)
- 15:00 – Digital International Outlook
The European way: building digital solutions that matter
- 15:15 – Digital International Outlook
Digital sovereignty: Europe’s essential playbook for data and AI
- 15:30 – Ridere dell’Essenziale – Paolo Franceschini, comicista
- 15:45 – Speed Pitch Finalisti
Information & Cybersecurity; Digital Process Innovation; CRM & soluzioni per marketing e vendite
- 17:00 – Coffee break di networking
- 17:30 – Digital Outlook – Zoom in
L’essenziale dell’AI: meno hype e più valore
- 18:00 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO
- 18:15 – Premiazione Digital360 Awards (categoria Information & Cybersecurity)
Venerdì 26 settembre
- 09:00 – Benvenuto e apertura lavori
- 09:15 – Keynote
Il “diamante interiore”: l’essenziale che fa succedere le cose – Riccardo Pittis, ex cestista, inspirational & motivational speaker
- 10:00 – Photo challenge
Gli “scatti” essenziali per il business di domani
- 10:15 – Digital Outlook – Iene Digitali
Decisioni essenziali in tempo reale: infrastrutture e AI per processi più efficaci
- 10:45 – Coffee Break di networking
- 11:15 – Digital Outlook – Role Playing
Data diet: il minimo che serve per far correre l’AI
- 11:45 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller
- 12:00 – Speed Pitch Finalisti
Cloud computing e soluzioni infrastrutturali; Artificial Intelligence; Business Application
- 13:00 – Foto di gruppo e Buffet Lunch
- 14:30 – Ripresa lavori
- 14:45 – Digital Outlook – Zoom in
L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience
- 15:15 – Digital Mirror – Le “riflessioni” dei CIO
- 15:30 – Digital Outlook – Iene Digitali
Edge AI: pensare veloce, agire vicino
- 16:00 – Premiazione Finale Digital360 Awards
- 16:15 – Coffee break di networking
- 16:45 – Research presentation
L’impatto dell’AI sul ruolo dei CIO – Raffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360
- 17:00 – Tavolo di lavoro
Come cambia il ruolo del CIO ai tempi dell’AI
- 18:15 – Ridere dell’Essenziale – Arianna Porcelli Safonov
Sabato 27 settembre
- 07:30 – #IOCIORUNNING
Corsa/Camminata sul lungolago – sponsored by Aused
- 09:30 – Benvenuto e apertura lavori
- 09:45 – CIO Training
L’essenzialità fra filosofia e management: una provocazione? – Riccardo Panattoni, Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Verona
- 10:15 – Keynote
How CIOs can navigate to the next level – Stephane Roger, Executive Partner, Forrester
- 10:45 – Round Table
CIO e digitale: quanto sono essenziali in un (soccer) top team?
11:30 – Saluti finali e appuntamento alla prossima edizione