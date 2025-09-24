Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Digital360 Awards e CIOsumm.IT: il futuro digitale passa da Lazise 

Dal 25 al 27 settembre la community dei CIO si riunisce sul Lago di Garda per tre giorni di confronto e networking. Tema guida: “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Al via i Cybersecurity360 Awards

Pubblicato il 24 set 2025
Digital360 Awards e CIOsumm.IT

Al via la tre giorni conclusiva dei Digital360 Awards e del CIOsumm.IT in programma a Lazise (VR) dal 25 al 27 settembre

Questa edizione segna un passaggio importante: il decimo “compleanno” dei Digital360 Awards che, anno dopo anno, hanno contribuito a far emergere e premiare i migliori progetti italiani di innovazione digitale.

A fianco del percorso storico, partono quest’anno i Cybersecurity360 Awards, che porteranno a Lazise (24–25 settembre) la neonata community dei CISO insieme ai finalisti del contest dedicato alla cybersecurity.

Perché parlare di “essenziale” (proprio ora)

Il fil rouge dell’edizione 2025 Digital360 Awards e del CIOsumm.IT è chiaro e, mai come ora, attuale: “L’essenziale nel digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI”. Il tema non è un esercizio di stile: è un invito ai CIO a distinguere ciò che genera valore reale dal “rumore” di tecnologie e promesse. Nel percorso verso l’outdoor 2025, i lavori di kickoff hanno ribadito come l’AI stia ridisegnando ruoli, competenze e priorità: serve lucidità per focalizzare risorse e attenzione su ciò che conta davvero, evitando dispersioni e hype. Una traiettoria che chiama in causa leadership, capacità di relazione e comprensione profonda dei processi di business, oltre la dimensione puramente tecnica.

Si tratta di una grande opportunità di confronto e approfondimento per i CIO della Giuria dei Digital360Awards e del CIOsumm.IT, per i finalisti che presenteranno i propri progetti di digital innovation e per i partner e gli sponsor dell’iniziativa.

In questa cornice di Lazise, gli oltre 150 CIO della community decreteranno le Tech Company vincitrici nelle 6 categorie tecnologiche in gara assegnando ulteriori premi speciali.

Tutti i reportage e gli articoli di approfondimento prossimamente su ZeroUno.

Questi gli hashtag ufficiali dell’evento:

#Digital360Awards

#CIOsummIT

#Cybersecurity360Awards 

Di seguito l’agenda dell’evento. 

Agenda

Giovedì 25 settembre

  • 14:30 – Benvenuto e apertura lavori
    L’“Essenziale” nel Digitale: cosa conta veramente nell’era dell’AI
    Andrea Provini (Global CIO, Bracco Imaging; Direttore IT, Centro Diagnostico Italiano; Presidente Aused) – Andrea Rangone (Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360)
  • 15:00 – Digital International Outlook
    The European way: building digital solutions that matter
  • 15:15 – Digital International Outlook
    Digital sovereignty: Europe’s essential playbook for data and AI
  • 15:30 – Ridere dell’EssenzialePaolo Franceschini, comicista
  • 15:45 – Speed Pitch Finalisti
    Information & Cybersecurity; Digital Process Innovation; CRM & soluzioni per marketing e vendite
  • 17:00 – Coffee break di networking
  • 17:30 – Digital Outlook – Zoom in
    L’essenziale dell’AI: meno hype e più valore
  • 18:00 – Digital MirrorLe “riflessioni” dei CIO
  • 18:15 – Premiazione Digital360 Awards (categoria Information & Cybersecurity)

Venerdì 26 settembre

  • 09:00 – Benvenuto e apertura lavori
  • 09:15 – Keynote
    Il “diamante interiore”: l’essenziale che fa succedere le coseRiccardo Pittis, ex cestista, inspirational & motivational speaker
  • 10:00 – Photo challenge
    Gli “scatti” essenziali per il business di domani
  • 10:15 – Digital Outlook – Iene Digitali
    Decisioni essenziali in tempo reale: infrastrutture e AI per processi più efficaci
  • 10:45 – Coffee Break di networking
  • 11:15 – Digital Outlook – Role Playing
    Data diet: il minimo che serve per far correre l’AI
  • 11:45 – Ridere dell’EssenzialeArianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller
  • 12:00 – Speed Pitch Finalisti
    Cloud computing e soluzioni infrastrutturali; Artificial Intelligence; Business Application
  • 13:00 – Foto di gruppo e Buffet Lunch
  • 14:30 – Ripresa lavori
  • 14:45 – Digital Outlook – Zoom in
    L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience
  • 15:15 – Digital MirrorLe “riflessioni” dei CIO
  • 15:30 – Digital Outlook – Iene Digitali
    Edge AI: pensare veloce, agire vicino
  • 16:00 – Premiazione Finale Digital360 Awards
  • 16:15 – Coffee break di networking
  • 16:45 – Research presentation
    L’impatto dell’AI sul ruolo dei CIORaffaello Balocco, Professore Politecnico di Milano; Cofounder Digital360 e Nextwork360
  • 17:00 – Tavolo di lavoro
    Come cambia il ruolo del CIO ai tempi dell’AI
  • 18:15 – Ridere dell’EssenzialeArianna Porcelli Safonov

Sabato 27 settembre

  • 07:30 – #IOCIORUNNING
    Corsa/Camminata sul lungolago – sponsored by Aused
  • 09:30 – Benvenuto e apertura lavori
  • 09:45 – CIO Training
    L’essenzialità fra filosofia e management: una provocazione?Riccardo Panattoni, Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Verona
  • 10:15 – Keynote
    How CIOs can navigate to the next levelStephane Roger, Executive Partner, Forrester
  • 10:45 – Round Table
    CIO e digitale: quanto sono essenziali in un (soccer) top team?

11:30 – Saluti finali e appuntamento alla prossima edizione

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione

Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione editoriale, sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di comunicazione oggi strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea di incontri con gli utenti e numerose altre iniziative orientate a creare un proficuo matching tra domanda e offerta.

Leggi l'articolo Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Video
Digital360Awards e CIOsumm.it, i momenti salienti
Leggi l'articolo La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Approfondimenti
La sinergia tra CIO e CISO trasforma la cybersecurity in un obiettivo di business strategico
Leggi l'articolo Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Approfondimenti 
Etica dell’innovazione tecnologica per i CIO: prima chiedersi perché. Poi definire cosa e come
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, ecco i progetti vincitori
Leggi l'articolo Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Tavola rotonda
Evoluzione del CIO: da centro di costo a motore strategico del business
Leggi l'articolo Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Tavola rotonda
Business Process Augmentation: dall’RPA alla GenAI… il dato e tratto
Leggi l'articolo Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Approfondimenti
Sistemi digitali potenziati: l’intelligenza dei chatbot è nelle mani dei CIO
Leggi l'articolo Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Tavola rotonda
Intelligenza collaborativa e AI: sfide e opportunità per i CIO nell’era dello Human to Machine (H2M) 
Leggi l'articolo Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Approfondimenti
Open Source: collaborazione e innovazione nel caos apparente del software libero 
Leggi l'articolo BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Metodologie
BANI: che cos’è e come l’AI può aiutare i CIO a gestire la felicità (e l’infelicità) dei talenti
Leggi l'articolo AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Prospettive
AI in un mondo complesso. Tra ordine e disordine, le aziende iniziano a capire la giusta via
Leggi l'articolo Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Approfondimenti
Intelligenza Umana vs Intelligenza Artificiale insieme. Non invece
Leggi l'articolo Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
Eventi
Digital360 Awards e CIOsumm.IT, al via l’evento conclusivo
