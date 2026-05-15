Quando si parla di intelligenza artificiale in azienda, la domanda che ricorre più spesso, in questo momento, è “dove farla girare”. E la risposta, quasi sempre, non è né al 100% nel cloud pubblico né solo in un data center privato. È in quella “terra di mezzo”, quell’architettura distribuita e flessibile che il mercato ha cominciato a identificare come hybrid AI.
Reportage
Hybrid AI: cos’è, perché è strategica e come Red Hat la porta in produzione in azienda
Al Red Hat Summit 2026, i vertici dell’azienda spiegano perché l’AI ibrida rappresenta la risposta strutturale a esigenze di maggior controllo, compliance e sovranità dell’intelligenza artificiale. Con Red Hat AI 3.4 e le nuove funzionalità di OpenShift AI, l’azienda traduce le strategie di Model-as-a-Service e AI Factory in architettura
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