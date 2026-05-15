Hybrid AI: cos’è, perché è strategica e come Red Hat la porta in produzione in azienda

Quando si parla di intelligenza artificiale in azienda, la domanda che ricorre più spesso, in questo momento, è “dove farla girare”. E la risposta, quasi sempre, non è né al 100% nel cloud pubblico né solo in un data center privato. È in quella “terra di mezzo”, quell’architettura distribuita e flessibile che il mercato ha cominciato a identificare come hybrid AI.