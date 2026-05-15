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Hybrid AI: cos’è, perché è strategica e come Red Hat la porta in produzione in azienda

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Al Red Hat Summit 2026, i vertici dell’azienda spiegano perché l’AI ibrida rappresenta la risposta strutturale a esigenze di maggior controllo, compliance e sovranità dell’intelligenza artificiale. Con Red Hat AI 3.4 e le nuove funzionalità di OpenShift AI, l’azienda traduce le strategie di Model-as-a-Service e AI Factory in architettura

Pubblicato il 15 mag 2026
palco vuoto red hat summit 2026 hybrid ai

Quando si parla di intelligenza artificiale in azienda, la domanda che ricorre più spesso, in questo momento, è “dove farla girare”. E la risposta, quasi sempre, non è né al 100% nel cloud pubblico né solo in un data center privato. È in quella “terra di mezzo”, quell’architettura distribuita e flessibile che il mercato ha cominciato a identificare come hybrid AI.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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