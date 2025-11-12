L’Edge AI rappresenta uno dei punti di svolta più significativi nella trasformazione digitale delle imprese e delle infrastrutture. Con la crescente quantità di dati generati da sensori, dispositivi e macchine connesse, spostare la capacità di elaborazione “al bordo” – cioè nel punto in cui il dato nasce – diventa una scelta strategica. Ridurre i tempi di latenza, contenere i costi di banda e garantire maggiore autonomia operativa sono obiettivi centrali, ma a fronte di nuovi vantaggi emergono sfide altrettanto complesse: dalla sicurezza distribuita alla governance dei dati, fino al tema delle competenze tecniche e manageriali.
intelligenza artificiale
Edge AI: quando l’intelligenza artificiale pensa veloce e agisce da vicino
L’Edge AI ridefinisce l’elaborazione dei dati, spostando l’intelligenza artificiale vicino alla fonte per ridurre latenza e costi, ma richiede nuove regole di governance, sicurezza e competenze. Le riflessioni di Digital Value, Lenovo e Istat durante i Digital360 Awards
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali
Speciale Digital Awards e CIOsumm.it