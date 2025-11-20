L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende costruiscono la relazione con i propri clienti. Non si tratta soltanto di innovare la tecnologia o di introdurre chatbot più efficienti, ma di ripensare l’esperienza del brand come un dialogo continuo, coerente e umano. È questa la prospettiva emersa dal confronto tra Gianluigi Alberici (Arsenalia), Andrei Carli (Dune) e Roberto De Martin (Hyundai) durante il panel L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience, ospitato dai Digital360 Awards e CIOsumm.IT.
AI e Customer Experience: oltre la tecnologia, la relazione umana
L’AI sta ridefinendo la customer experience: non basta introdurre chatbot o automazioni, serve una strategia che integri tecnologia, cultura aziendale e coerenza tra i canali. Le considerazioni di Arsenalia, Dune e Hyundai ai Digital360 Awards
