AI e Customer Experience: oltre la tecnologia, la relazione umana

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le aziende costruiscono la relazione con i propri clienti. Non si tratta soltanto di innovare la tecnologia o di introdurre chatbot più efficienti, ma di ripensare l’esperienza del brand come un dialogo continuo, coerente e umano. È questa la prospettiva emersa dal confronto tra Gianluigi Alberici (Arsenalia), Andrei Carli (Dune) e Roberto De Martin (Hyundai) durante il panel L’essenza dell’esperienza: AI e omnicanalità al servizio della customer experience, ospitato dai Digital360 Awards e CIOsumm.IT.