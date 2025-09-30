Case history Software selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Mobility Software TechTarget Resource Center

Doppia acquisizione per TeamSystem: focus su AI e CRM

La società rileva xtream, tech company italiana specializzata in soluzioni AI e Sellsy, software house francese focalizzata su CRM e gestione finanziaria in cloud. Le operazioni rafforzano il posizionamento del Gruppo in Italia, Francia e Spagna, ampliando l’offerta per la digitalizzazione delle PMI. 

Pubblicato il 30 set 2025
TeamSystem ha annunciato l’acquisizione del 100% di xtream, società milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale, fondata nel 2018 da cinque ingegneri. L’operazione include anche la piattaforma di copywriting generativo Reaidy, sviluppata da xtream in collaborazione con Cookies Agency e Startas. 

Redazione

