Il mercato del private capital è da sempre caratterizzato da un’asimmetria informativa strutturale: da un lato PMI che cercano accesso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario, dall’altro investitori istituzionali e retail che devono orientarsi tra normative complesse, documentazione tecnica e dati economico-finanziari stratificati.
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AI generativa nel private capital: la svolta di Italia Capitalis con AWS
La fintech autorizzata per l’emissione di minibond ha integrato nella propria infrastruttura un agente conversazionale AI sviluppato da S2E su infrastruttura Amazon Web Services. I risultati? Risposte in linguaggio naturale in meno di 5 secondi, al posto di ore e ore di navigazione manuale, su normative, bilanci e documentazione tecnica complessa
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