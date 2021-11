Una guida all’application modernization: requisiti, costi e vantaggi aziendali | ZeroUno

Le caratteristiche imprescindibili per un’azienda di successo oggi sono legate a un’attività di business che deve essere, per forza di cose, più agile, più produttiva e pronta a rispondere velocemente a esigenze imprenditoriali in continuo mutamento. La crisi sanitaria, dal canto suo, ha impresso un’importante accelerazione alla trasformazione digitale delle aziende, dando vita a una nuova normalità in cui imperano applicazioni aziendali raggiungibili e utilizzabili ovunque e in qualunque condizione.

In questo scenario, utilizzare ancora applicazioni legacy, seppur funzionanti, rappresenta un forte fattore di rischio. Ecco perché è giunto il momento di concentrarsi sull’application modernization: la modernizzazione delle applicazioni aziendali è un concetto legato indissolubilmente al cloud, alle piattaforme software e a tutti quei benefici che toccano ogni aspetto della gestione aziendale (dalla gestione documentale a quella del personale, dalla produzione alla supply chain).

Questo white paper, fornito da Google, spiega come sostenere la crescita del business passando da applicazioni legacy poco flessibili ad applicazioni più agili e facilmente implementabili in ambienti diversi. Continuando a leggere, scoprirete: