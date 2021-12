Un approccio in 3 fasi per migliorare gestione e sicurezza IT nel digital workplace | ZeroUno

Scarica Gratuitamente Un approccio in 3 fasi per migliorare gestione e sicurezza IT nel digital workplace

Come sfruttare l’automazione intelligente per semplificare l’IT nell’era del digital workspace? Quali strategie adottare per velocizzare l’onboarding dei dipendenti? Cosa fare per abilitare un accesso rapido e semplice alle app aziendali? Come proteggere la flotta di dispositivi in modo più efficace? Quale soluzione permette di fornire assistenza remota per una produttività ininterrotta?