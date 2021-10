Tutto quello che devi fare se sei nel mezzo di un attacco ransomware: la check-list completa | ZeroUno

Gli attacchi ransomware sono sempre più frequenti, subdoli e aggressivi. Nessuna azienda è immune al pericolo, può capitare a tutte di cadere vittima di un attacco: elaborare un ottimo piano di risposta agli incidenti e un piano di business continuity efficace è necessario. Innanzitutto, per uscire da un’aggressione senza registrare troppi danni è necessario attenersi rigorosamente a una serie di step ben precisi, senza farsi prendere dal panico. Agire con lucidità e razionalità, infatti, è l’unico modo per non commettere altri errori che peggiorerebbero solo la situazione.

Ma non è tutto: altrettanto importante è affidarsi a professionisti in grado di aiutare il business a proteggersi. I fornitori di sicurezza più autorevoli, infatti, inviano team di esperti sul posto per analizzare le specifiche necessità aziendali, testare la rete, elaborare un piano di incident response e fornire servizi avanzati ed efficaci di indagine e recupero.

Questo white paper, fornito da Lutech, spiega cosa fare a seguito di un attacco informatico, per ridurne al minimo l’impatto. Leggendolo, scoprirai: