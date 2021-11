Trasporti: tutto quello che c’è da sapere per il recupero delle accise sul gasolio | ZeroUno

L’Unione Europea ha stabilito delle agevolazioni che permettono il recupero delle accise sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e persone: un fattore fondamentale non solo per abbattere i costi di gestione dell’autotrasporto e mantenere la competitività sul mercato nei confronti delle aziende concorrenti, ma anche per calcolare il costo finale d’esercizio dell’autotrasporto.

Non si tratta di un beneficio automatico, ma deve essere esplicitamente richiesto dal beneficiario attraverso la presentazione di una dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per il territorio la quale verificherà che il richiedente possegga tutti i requisiti per l’accesso e rilascerà un’autorizzazione specifica.

Questo white paper, fornito da Sistemi, spiega quali sono i soggetti che hanno diritto al recupero delle accise sul gasolio e le modalità di presentazione della richiesta di rimborso. Continuando a leggere, saprete: