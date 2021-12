Supply chain: come gestire l'effetto bullwhip (o “effetto frusta”) in tempi volatili | ZeroUno

Per gli operatori della supply chain, al netto delle difficoltà, gli ultimi due anni hanno rappresentato un’opportunità per riflettere: la crisi causata dalla pandemia ha dimostrato quanto sia importante conoscere profondamente la catena del valore della propria azienda e come un solido legame con i fornitori possa aiutare a mitigare i rischi e a contenere la volatilità, senza perdere di vista i profitti.

Quando le ondate di Covid-19 hanno provocato il susseguirsi di fasi di lockdown e riaperture, il tradizionale effetto bullwhip che gli operatori della filiera ben conoscono si è combinato con il fenomeno inverso, generando più e più volte quello che è stato definito effetto bullwhip riverberante. Per gestire questo scenario le aziende devono guardare oltre la tradizionale gestione dei fornitori e monitorare l’intera rete.

Questo white paper, fornito da Jaggaer, spiega quali sono gli strumenti da implementare e le strategie da seguire per creare valore e gestire i rischi in una supply chain sempre più globale e dinamica. Continuando a leggere, saprete come: