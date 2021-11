Strategie e strumenti per un magazzino intelligente nell’era della logistica 4.0 | ZeroUno

Quali strumenti implementare per ottenere la totale tracciabilità dei prodotti e delle merci in tempo reale? Cosa fare per incrementare la sicurezza delle aree ad accesso limitato? Quale soluzione garantisce una gestione completa dell’intero ciclo di vita delle merci? Come sfruttare i dati per migliorare i modelli operativi e ottenere tutti i vantaggi della logistica 4.0?