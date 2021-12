Sostenibilità: best practice, modelli e tecnologie per un business sempre più virtuoso | ZeroUno

Sostenibilità significa affrontare e migliorare costantemente ogni aspetto dell’impronta globale del business, dalla produzione alla distribuzione, dall’utilizzo delle risorse ai comportamenti dei dipendenti. Si tratta di essere impegnati e coerenti con i valori dei consumatori che, sempre più spesso, pretendono dalle aziende un impegno concreto a favore dell’ambiente migliore, di uno sviluppo di tecnologie sempre più sostenibili e di modalità operative responsabili.

Sono questi i principi da cui muove Epson, che in virtù del suo impegno sul fronte dello sviluppo sostenibile è stata identificata come leader globale per il coinvolgimento con i suoi fornitori nel cambiamento climatico e ha ottenuto una posizione nella Supplier Engagement Leaderboard dal Carbon Disclosure Project.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360 in collaborazione con Epson, illustra i progetti e le azioni concrete messe in campo da Epson per diventare sempre più green, trasparente e inclusiva. Continuando la lettura, potrete conoscere nel dettaglio: