Ricostruiamo il mondo del lavoro (partendo dalle persone): una guida pratica per i talent manager | ZeroUno

Siamo all’alba di una quinta rivoluzione industriale, in cui la connessione e la collaborazione tra esseri umani e tecnologia raggiungono livelli inediti: gli ultimi avvenimenti globali ci hanno catapultato a tutta velocità in un contesto caratterizzato da un’incessante trasformazione aziendale e soluzioni di lavoro definitivamente frammentate. In questo scenario, si avverte il bisogno di una cultura più inclusiva e finalizzata, oltre che di opportunità di crescita più personalizzate e accessibili rispetto al passato.

Per garantire team e personale di successo in questo nuovo contesto, dobbiamo smetterla di ritenere la tecnologia la soluzione a tutto e iniziare invece a riflettere su come utilizzarla per promuovere legami più profondi tra gli esseri umani, valorizzare maggiormente l’autonomia, la creatività e la crescita delle persone, oltre ovviamente a trovare una finalità collettiva e condivisa che metta in relazione lavoro e vita personale.

Questo white paper, fornito da Cornerstone, spiega come sfruttare il potere dell’intelligenza artificiale per dare una dimensione umana al lavoro. Continuando la lettura, saprete cosa fare per: