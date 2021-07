Prototipizzazione: come migliorare tutti i processi di progettazione | ZeroUno

Rispettare i requisiti, consegnare nei tempi previsti, realizzare prodotti innovativi, seguire il processo più efficiente, soddisfare le aspettative dei clienti, collaborare in maniera più efficiente con i partner, controllare di avere risorse sufficienti per completare i progetti: queste sono solo alcune delle considerazioni con cui i responsabili della progettazione devono fare i conti quotidianamente. L’obiettivo deve essere quello di far viaggiare i progetti alla massima velocità restando in carreggiata ma gli ostacoli da evitare lungo la strada non sono pochi.

Per vincere questa sfida occorre abilitare un approccio integrato e collaborativo alla progettazione che metta a disposizione del team gli strumenti per lavorare con la massima agilità, adattandosi rapidamente a cambiamenti o a nuovi requisiti. La soluzione è implementare una piattaforma in cloud che permette di eseguire il processo di progettazione dei prodotti in modo efficiente e offra al responsabile della progettazione funzionalità avanzate per trasformare le idee in prodotti innovativi.

Questo white paper, fornito da Dassault Systèmes, spiega come connettere l’intera rete del valore con l’obiettivo di accelerare il processo e migliorare i prodotti. Continuando a leggere, saprete cosa fare per: