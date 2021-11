Privacy e smartphone: tutto quello che c’è da sapere per tutelare i propri dati | ZeroUno

Come avviene il tracciamento dei dati personali? Quali sono le armi che la tecnologia deve offrire agli utenti per il controllo sui dati? In cosa differisce il concetto di privacy dal punto di vista nordamericano ed europeo? Quali sono i principi e le regole previste dal GDPR? Cosa sono e come funzionano i tracker? In che modo i data broker utilizzano i dati raccolti?