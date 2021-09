Managed Service Provider e sicurezza IT: come massimizzare la cyber resilience | ZeroUno

Managed Service Provider nel mirino dei pirati informatici: la relazione di tipo uno-a-molti tra un MSP e i suoi clienti, infatti, offre ai cyber-criminali un ottimo trampolino di lancio per colpire contemporaneamente più vittime. Le conseguenze possono essere devastanti: anche un solo incidente può comportare una perdita di fiducia e di clientela tale da sancire la fine del business per il fornitore dei servizi gestiti.

Per un Managed Service Provider è quindi essenziale non solo investire in adeguate tecnologie di protezione in grado di mantenere la sicurezza dei propri sistemi e di quelli dei clienti, ma anche garantire l’implementazione di strumenti di rilevamento e risposta dall’efficacia comprovata: in questo modo, le minacce che dovessero riuscire a eludere la protezione verranno immediatamente intercettate e neutralizzate, prima che possano diventare incidenti dall’impatto devastante.

Questo white paper, fornito da Sophos, spiega come massimizzare la cyber resilience dei Managed Service Provider con Sophos Managed Threat Response. Leggendolo, scoprirete: