Le opportunità della digitalizzazione nel settore moda: più innovazione, più sostenibilità | ZeroUno

La velocità è sempre stata un must per l’industria dell’abbigliamento, ma l’impatto del Covid-19 ha segnato un’ulteriore accelerazione, spingendo ancora di più online il contatto con i clienti e rendendo necessaria una riorganizzazione della catena di fornitura. Oggi, in pratica, i canali di vendita e comunicazione devono fondersi garantendo una coerente percezione del marchio, ovunque si realizzi l’incontro con il consumatore.

Per le aziende che sapranno coglierla puntando sulla digitalizzazione, questa sfida può rappresentare un’opportunità per crescere e diventare più redditizie: il punto è riuscire a mettere in atto strategie multicanale, implementare un processo decisionale sempre più data-driven, garantire un maggiore controllo della catena di fornitura, aumentare la reattività operativa e finanziaria, sviluppare processi più efficienti e offrire nuovi servizi ai clienti per aumentarne la fidelizzazione.

Questo white paper, fornito da Sinfo One, illustra lo scenario e le opportunità della digitalizzazione nel settore moda a sostegno di innovazione e sostenibilità. Continuando a leggere, potrete approfondire i seguenti punti chiave: