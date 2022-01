Internet of Things e l’intelligenza artificiale: una guida alle tecnologie che traducono in profitto i dati aziendali | ZeroUno

Nel 2025 il mondo genererà 163 Zettabyte di dati, secondo le stime degli analisti: un quantitativo di informazioni impensabile solo fino a cinque anni fa. In questa prospettiva, i Big Data rappresentano ormai i principali asset aziendali e, come tali, devono essere trasformati in valore concreto per poter contribuire al business dell’impresa.

I dati grezzi, sebbene rappresentino un valore, devono essere raffinati, contestualizzati e quindi restituiti ai vari dipartimenti dell’azienda per facilitare il lavoro dei decision maker, generando un circolo virtuoso. Ma, cosa ancora più importante, devono provenire da fonti attendibili, verificate in modo continuo per attestarne validità e sicurezza. Internet of Things e l’intelligenza artificiale facilitano questo compito, automatizzando i processi aziendali e favorendo la nascita di nuovi prodotti e servizi: per questo motivo rappresentano un’occasione irripetibile di rivoluzionare i modelli di business in ogni settore.

Questo white paper, fornito da Seco, spiega come sfruttare Internet of Things e l’intelligenza artificiale per monetizzare la rivoluzione tecnologica. Continuando a leggere, scoprirete come: