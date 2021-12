Intelligenza artificiale: come estrapolare i dati sulle competenze dei lavoratori per potenziare il business | ZeroUno

Uno degli obiettivi principali dei dirigenti è valorizzare i talenti interni all’azienda, in modo tale da garantire l’esistenza di solide basi da cui partire per raggiungere i risultati desiderati. A supporto di questo obiettivo, entrano in gioco i dati sulle competenze estrapolati attraverso applicazioni di intelligenza artificiale. Le soluzioni di gestione dei talenti basate sull’intelligenza artificiale, infatti, utilizzano i dati per individuare le competenze già presenti e rilevare eventuali lacune, favorire cambiamenti di carriera e dare la precedenza a specifiche attività aziendali.

Si tratta di un’attività che richiede una capacità di analisi altamente complessa, impossibile da affidare soltanto a esseri umani, anche con migliaia di fogli di calcolo e svariati dipendenti concentrati su questa sola attività. Serve un’intelligenza artificiale etica e ad alto contenuto di dati: solo attraverso questa tecnologia è possibile mettere in relazioni competenze, contenuti e dati del personale per potenziare i processi manuali, offrire esperienze di lavoro migliori e aumentare l’agilità operativa in modo tale da adattarsi alle condizioni di mercato in continuo mutamento.

Questo white paper, fornito da Cornerstone, illustra i dati di uno studio condotto da Lighthouse Research & Advisory che ha visto la partecipazione di oltre mille datori di lavoro e migliaia di dipendenti, manager aziendali di tutto il mondo. Leggendolo, potrete sapere cosa fare per: