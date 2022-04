Industrial Network Security Architecture: una guida per i professionisti OT e IT

Con il diffondersi della digitalizzazione e dell’Industrial Internet of Things, il numero di dispositivi connessi nelle reti industriali sta aumentando rapidamente: il crescente collegamento in rete di macchine e sistemi industriali aumenta l’esposizione agli attacchi informatici e richiede pertanto misure di protezione adeguate, soprattutto per le infrastrutture critiche.

In questo scenario, le aziende hanno bisogno di una comunicazione industriale matura e affidabile per controllare macchine, impianti o distribuzione di energia. L’utilizzo ottimale dei dati generati nella produzione richiede inoltre che le reti OT e IT interagiscano in maniera fluida. Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere costantemente un concetto di sicurezza industriale olistico e all’avanguardia.

Questo white paper, fornito da Siemens, fornisce una guida di riferimento per i professionisti delle tecnologie operative e dell’IT che collaborano in ambito industriale. Leggendolo potrete approfondire questi temi chiave: