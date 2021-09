I dati del Rapporto M-Trends 2021: lo scenario attuale (e futuro) della sicurezza IT | ZeroUno

Nell’ultimo anno, i professionisti della sicurezza hanno dovuto fronteggiare una situazione impegnativa e delicata: mentre il mondo si spostava online a causa della pandemia, crescevano la superficie di attacco e il profilo di rischio della maggior parte delle organizzazioni. E in questo scenario, i criminali informatici tentavano in tutti i modi di sfruttare la situazione per sferrare i loro attacchi contro imprese e istituzioni.

Gli esperti sono concordi nel ritenere che le esperienze vissute nel 2020 daranno forma alle politiche di sicurezza per anni per venire. Nello specifico, una delle sfide più ardue sarà riuscire a fronteggiare le cosiddette estorsioni multiformi: una nuova tipologia di ransomware evoluto con cui i cybercriminali hanno messo in atto una inaspettata varietà di tattiche di estorsione, per costringere le vittime a soddisfare le ingenti richieste di risarcimento.

Questo white paper, fornito da FireEye, illustra i dati del Rapporto M-Trends 2021 con l’obiettivo di fornire conoscenza critica a coloro i quali hanno il compito di difendere le organizzazioni dal crimine informatico. Leggendolo, potrete conoscere i trend aggiornati in merito a: