Dalla Security alla business continuity: come gestire e proteggere i dati grazie al cloud | ZeroUno

Oggi i dati sono fondamentali non solo per governare le strategie aziendali, ma anche per garantire la corretta continuità operativa: nel pieno dell’era dell’app economy, della mobility e dello smart working senza i dati diventa impossibile far funzionare anche le semplici operazioni di routine.

Questo scenario è apparso ancor più evidente a partire dalla primavera del 2020: per far fronte all’emergenza, le aziende hanno fatto interamente affidamento su supporti che hanno consentito la continuità operativa e la condivisione delle informazioni – dalle suite di produttività alle piattaforme di instant messaging e collaboration – attraverso il software. Ovvero, ancora una volta, attraverso i dati, che sono – e saranno sempre di più – a tutti gli effetti non solo il carburante ma anche il motore stesso del business. Un motivo in più per preservarne l’integrità e la veridicità e conservarli in modo tale che siano sempre identificabili, rintracciabili e disponibili.

Questo white paper, fornito da Google, spiega perché è fondamentale prendersi cura del patrimonio informativo aziendale e come effettuare il salvataggio dei dati, anche mission-critical, ovunque essi si trovino. Proseguendo con la lettura, potrete sapere: