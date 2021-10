CRM: la checklist da seguire per valutare la soluzione più adatta | ZeroUno

Quando le aziende pensano di adottare un nuovo sistema CRM, per prima cosa devono capire in che modo potranno garantire una customer experience di valore. Perché in un mercato in cui i clienti hanno sempre più potere e sono sempre più esigenti, questo è quello che conta davvero. Non esiste alcuna valida ragione per pagare per delle funzioni complesse di cui non si avrà mai bisogno: occorre ottimizzare tutti gli sforzi e gli investimenti affinché portino reale valore ai processi volti a migliorare il customer journey.

Per questo motivo, è importante utilizzare uno strumento per orientarsi nella pianificazione del progetto CRM. Quando ci si approccia alla valutazione di un sistema di Customer relationship management, infatti, ci si accorge ben presto che la lista delle cose da verificare può essere veramente lunga: avere davanti una checklist aiuta a porsi le giuste domande riguardo le caratteristiche del prodotto, la valutazione della piattaforma o del prezzo proposto dai diversi vendor

Questo white paper, fornito da Open Symbol, offre una checklist da seguire per valutare la soluzione CRM più adatta alle specifiche esigenze aziendali. Al suo interno, troverete: