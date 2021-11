Contact center: tecnologie emergenti e strumenti chiave per migliorare la customer satisfaction | ZeroUno

Quali vantaggi offre l’integrazione tra fonia e IT per una comunicazione omnicanale? In che modo le applicazioni di NLP possono migliorare il rapporto con i clienti? Cosa fare per andare oltre al concetto di omnichannel contact center? Come migliorare le performance del contact center grazie a intelligenza artificiale e machine learning? Quali sono le funzionalità chiave dell’automazione?