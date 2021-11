Contact center in cloud: i vantaggi del modello pay per use | ZeroUno

Scarica Gratuitamente Contact center in cloud: i vantaggi del modello pay per use

Nell’era della comunicazione omnicanale, le aziende non devono limitarsi ad aprire nuovi canali di contatto, affiancandoli gli uni agli altri: devono riuscire a gestirli in modo integrato per restituire ai clienti un’esperienza fluida e coerente. Perché, per raggiungere questi obiettivi, conviene implementare un contact center in cloud secondo il modello pay per use?