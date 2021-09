Come evitare il pericolo ransomware: guida pratica per la protezione degli endpoint | ZeroUno

Il ransomware è uno dei metodi più utilizzati dai criminali informatici per estorcere denaro a imprese e istituzioni. Questo tipo di attacco può interrompere istantaneamente l’accesso a file, applicazioni o sistemi fino a quando la vittima non paga il riscatto (e l’aggressore ripristina l’accesso con una chiave di decrittazione) o non ripristina il sistema con il backup.

Solitamente, il ransomware viene distribuito in due modalità: attraverso la propagazione manuale da parte dell’aggressore (dopo che è penetrato nell’ambiente e dispone di tutti i privilegi a livello di amministratore) oppure in maniera automatizzata. In ogni caso, soltanto implementando controlli pratici di sicurezza degli endpoint e specifiche misure di protezione è possibile limitare l’impatto che una variante ransomware o malware può avere sull’ampia gamma di sistemi presenti all’interno di un ambiente IT.

Questo white paper, fornito da FireEye, fornisce consigli tecnici che aiutano a rafforzare l’ambiente IT in modo proattivo per limitare l’impatto di un’aggressione ransomware o malware. Proseguendo la lettura, saprete cosa fare per: