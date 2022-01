Cloud ibrido: quattro best practice da seguire per cogliere tutti i vantaggi | ZeroUno

Una strategia di cloud ibrido ha senso per la maggior parte delle organizzazioni, poiché consente all’IT di spostare i carichi di lavoro tra cloud privati e pubblici in base alle fluttuazioni delle esigenze e dei costi. Per ottenere tutti i vantaggi di questo approccio, però, è importante avere una strategia ben pianificata e implementare una gestione efficace dei cloud pubblici e privati e delle risorse IT locali.

Per avere successo in un ambiente multicloud ibrido, è necessario valutare regolarmente i requisiti di velocità, prestazioni, innovazione e flessibilità, comprendendo al contempo le sfumature delle esigenze dei dati, delle opzioni di gestione e degli AIOps.

Questo white paper, fornito da Icos, illustra quattro best practice da seguire per ottimizzare il panorama di cloud ibrido aziendale. Continuando a leggere, scoprirete cosa fare per: