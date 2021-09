Business Process Management e hyperautomation: come ottimizzare i processi aziendali | ZeroUno

Oggi la più grande sfida per imprese e Pubbliche Amministrazioni è costruire un flusso di lavoro digitale, flessibile e facilmente scalabile che segua perfettamente l’operatività quotidiana. Le tecnologie di hyperautomation come i software di Business Process Management, rappresentano – in concerto con tecnologie innovative come l’analisi semantica, l’Intelligenza Artificiale e le soluzioni di Robotic Process Automation -, la chiave per superare questa sfida.

Grazie al supporto di un partner IT esperto, tutte le organizzazioni possono costruire soluzioni su misura mirate a creare una mappatura dei processi aziendali – e quindi a definire innanzitutto quali siano le aree meno efficienti – e a risolvere i problemi organizzativi attraverso l’integrazione di soluzioni digitali innovative all’interno della infrastruttura IT aziendale.

Questo white paper, fornito da Westpole, spiega come costruire una nuova organizzazione basata fin dalle sue fondamenta sugli strumenti digitali più avanzati. Potrete comprendere meglio: