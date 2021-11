Attacchi ransomware: una guida alle best practice per preparazione e ripristino | ZeroUno

Gli attacchi ransomware sono in aumento: per salvaguardare il business è importante che le aziende siano in grado di recuperare i propri dati in modo rapido ed efficace per ridurre al minimo i danni alla propria attività. L’ideale è implementare una gestione dei dati in ottica Zero Trust fondata su una tecnologia in grado di supportare un file system appositamente creato che non esponga mai i dati di backup tramite protocolli aperti. In questo modo, si crea un vuoto logico che impedisce ai dati di essere individuabili o accessibili sulla rete.

Questa soluzione è fornita dall’architettura Zero Trust Data Management brevettata da Rubrik: una volta che i dati sono stati scritti nel sistema, non possono essere modificati, cancellati o crittografati da un attacco, garantendo che una copia pulita dei dati sia sempre disponibile per il ripristino. Non solo: diverse opzioni di ripristino integrate, guidate da esperti, garantiscono che i team IT possano recuperare rapidamente i file e i carichi di lavoro interessati da un attacco.

Questo white paper, fornito da Rubik, spiega come proteggere i dati e rendere l’IT aziendale immune da attacchi ransomware. Continuando a leggere, scoprirete: