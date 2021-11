Analytics ed ERP: l’integrazione che serve al business per diventare data driven | ZeroUno

Fino a pochi anni fa, le aziende si concentravano sull’analisi degli eventi occorsi, focalizzandosi quindi sulla comprensione del passato. Non per scelta, ma perché le tecnologie a disposizione permettevano solo l’analisi dello storico per tentare di prevedere il futuro. Oggi grazie ad analytics ed ERP siamo in grado di trasformare i dati grezzi in insight, ovvero informazioni davvero utili per prendere decisioni più veloci e più accurate.

L’analisi predittiva permette di guadagnare un vantaggio competitivo enorme rispetto ai propri competitor: implementare nelle proprie strategie di business le informazioni che disegnano ipotetici scenari futuri è la tecnica migliore per individuare i trend di mercato prima degli altri. In questo scenario, a fare la differenza è la capacità dell’ERP di analizzare tutti questi dati restituendo solo le informazioni utili in modo fruibile e chiaro.

Questo white paper, fornito da Sinfo One, spiega perché solo l’integrazione tra analytics ed ERP permette di far entrare le aziende con un ruolo da protagoniste nell’era data driven. Proseguendo la lettura, potrete sapere: