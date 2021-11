Accelerare l’innovazione in azienda con progetti SAP cloud based | ZeroUno

Per affrontare un mercato sempre più complesso e competitivo, le aziende oggi devono trasformarsi in realtà data-driven per riuscire a stare costantemente al passo con l’innovazione e seguire rapidamente l’evoluzione del mercato. Inoltre, è essenziale poter usufruire di funzionalità e di prestazioni best of breed, essere in grado di contenere i costi iniziali e di ampliare o ridurre l’infrastruttura a seconda delle necessità in modo rapido e flessibile.

Obiettivi, questi, che un sistema ERP on premise tradizionale non è più in grado di supportare, per vari motivi. È giunto il momento di considerare una soluzione cloud based: in primo luogo perché i tradizionali sistemi ERP non dispongono delle capacità di analisi predittiva in real time di cui sono invece dotati i moderni sistemi basati sul cloud.

Questo white paper, fornito da Qintesi, illustra quali sono i vantaggi della digital transformation as a service e spiega come effettuare un percorso di migrazione alla SAP Intelligent Enterprise indipendentemente dal punto di partenza o dalla complessità dell’organizzazione. Continuando la lettura, potrete approfondire i seguenti punti: