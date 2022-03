Non c’è sostenibilità senza una vera trasformazione digitale e senza uno scatto in avanti per portare competenze digitali nelle imprese e nei territori. L’unione tra transizione ecologica e trasformazione digitale è un vantaggio competitivo per l’Italia, ma serve una formazione continua con upskilling e reskilling in uno scenario in cui la robotica può contribuire a cambiare il rapporto con l’ambiente. Sono alcuni dei temi della sessione “La sfida delle Twin revolutions: opportunità e benefici concreti della transizione digitale ed ecologica” a Industry 4.0 360 Summit, l’evento digitale organizzato da Innovation Post, Industry4business e ESG360 – tre testate del network Digital 360, andato in onda in diretta streaming il 10 marzo.

Con la partecipazione di:

Claudio Melchiorri, Università di Bologna e membro del consiglio direttivo di I-RIM

Marco Olivotto, Direttore Generale, LEF

Agostino Santoni, Presidente, Confindustria Digitale

Alberto Bastianon, Director Presales Solution Architects, Dell Technologies

Andrea Italo Maffioli, Vice President Industrial Application Italy, Bosch Rexroth

Moderano: Mauro Bellini e Franco Canna