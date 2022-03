Alzare lo stipendio non basta più: sempre più persone si licenziano per andare alla ricerca di occupazioni che offrono un miglior equilibrio vita-lavoro. Per far fronte a questo fenomeno – che riguarda il 60% delle aziende* –le aziende devono migliorare l’employee engagement. Ma spesso HR e Management non riescono a farlo perché troppo impegnate in attività amministrative di routine. Sorgono così difficoltà legate alla carenza di competenze, al recruiting e all’elevato turnover del personale.