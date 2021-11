La Governance dell’IT Spending | ZeroUno

In diretta streaming, la speciale testimonianza del CFO di UniCredit Services, Stefano Raggi, per capire come mantenere sotto controllo tutte le voci della spesa IT che, se non gestita adeguatamente, rischia di diventare ingovernabile.

Con la partecipazione di PWC, TBM Council e Apptio, daremo una risposta alle seguenti domande:

Come conoscere esattamente il costo di applicazioni e servizi utilizzati in azienda e, in questo modo, razionalizzarli al meglio ?

utilizzati in azienda e, in questo modo, ? Esiste un metodo “scientifico” per riallocare le risorse residue o quelle nuove sui diversi progetti ?

? Come ottimizzare i costi correnti se i dati sono disaggregati per fonti e contenuti?

se i dati sono disaggregati per fonti e contenuti? Mettiamo in pratica correttamente le Best Practice esistenti per capire costi, valore e allocazione della spesa IT per il Business ?

per capire ? Come attuare un procurement strategico, un budget scientifico e previsioni solide per governare lo spending del Cloud pubblico?

Perché solo l’analisi di dati reali e attendibili permette di valutare correttamente i costi tecnologici, intercettare le iniziative più redditizie e calcolare i rischi: come ci insegnano gli analisti anglosassoni, un grande alleato è rappresentato dal Technology Business Management (TBM), strumento formidabile per pianificare i budget e prendere decisioni a vantaggio della competitività.

Intervengono:

Jack Bischof, Regional VP, EMEA, TBM Council

Stefano Raggi, CFO, UniCredit Services

Angelo Zuccaro, Technology Strategy Partner, PWC

Francesca Bolla, Enterprise Account Executive, Apptio

Modera:

Patrizia Fabbri, Direttore Responsabile Zerouno